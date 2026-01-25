Strašna tragedija: v predoru na avtocesti umrl 29-letnik, 24-letnik hudo poškodovan

V predoru Hrasten na avtocesti A6 se je ponoči okoli 4. ure zgodila huda prometna nesreča. Umrl je 29-letnik, ki je z vozilom z reškimi registrskimi oznakami vozil iz smeri Delnic proti Reki.

Policisti Postaje prometne policije Reka so opravili ogled. Ugotovili so, da 29-letnik v desnem ovinku pred predorom hitrosti vožnje ni prilagodil lastnostim in stanju cestišča, zato je izgubil nadzor nad vozilom. Neposredno pred vhodom v predor je zavil levo in z vozilom trčil v betonsko ograjo.

Promet je bil ustavljen

Zaradi moči trka je vozilo odbilo na desni vozni pas, se prevrnilo na streho in nato v nadaljevanju nenadzorovanega gibanja zapeljalo v predor, kjer se je ustavilo. 29-letnik je umrl na kraju nesreče, 24-letnemu sopotniku pa so nudili zdravniško pomoč v KBC Reka, kjer so mu ugotovili hude telesne poškodbe.

Truplo voznika so prepeljali na Zavod za sodno medicino in kriminalistiko Medicinske fakultete v Reki, kjer bodo z obdukcijo ugotovili natančen vzrok smrti. Promet skozi predor Hrasten v smeri Reke je bil zaradi ogleda do 7.48 ustavljen za vsa vozila.

