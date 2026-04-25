Strašni posnetki ognja, tisoči evakuirani, uničenih že 120 domov: »Požara ni mogoče ustaviti« (FOTO, VIDEO)

Jugovzhod ZDA se sooča z uničujočimi gozdnimi požari, ki so v zveznih državah Georgia in Florida doslej uničili že več kot 120 domov. Zaradi dveh velikih požarnih žarišč so oblasti evakuirale na tisoče ljudi, razmere pa so kritične predvsem zaradi ekstremne suše, močnega vetra in velike količine podrtega drevja, ki je v gozdovih ostalo po lanskem pustošenju uragana (močnega tropskega ciklona) Helene.

Preiskovalci sumijo, da sta oba glavna požara povzročila človeška dejavnika. Za uničenje v okrožju Brantley naj bi bil kriv folijski balon, ki ga je veter zanesel v električne vode, nastala iskra pa je v trenutku vžgala presušeno podrast. Drugi, še večji požar, ki se razteza na območju, dvakrat večjem od Manhattna, pa naj bi sprožilo varjenje vrat na enem izmed zasebnih posestev. Guverner Georgie Brian Kemp je po ogledu prizorišča dejal, da gre za največje število uničenih hiš v enem požaru v zgodovini te države. »Gasilci lahko trenutno le omejujejo robove požara in upajo na spremembo vremena,« je poudaril guverner in dodal, da je ogenj praktično neustavljiv.

Ekipa za odzivanje na nesreče med usklajevanjem akcije ob požaru v bližini avtoceste 82 v Atkinsonu. Požar v Georgii je eden izmed mnogih, ki trenutno pustošijo po jugovzhodu ZDA. Atkinson, 24. april 2026. FOTO: Sean Rayford Getty Images Via Afp

Smrtna žrtev in pretresljive zgodbe domačinov

Medtem ko v Georgii k sreči ne poročajo o žrtvah, pa je s severne Floride prišla žalostna vest. Med gašenjem trave in nizkega grmovja se je zgrudil prostovoljni gasilec James »Kevin« Crews, ki je pozneje v bolnišnici umrl. Njegovi kolegi so ga opisali kot zgled poguma in predanosti.

Domačini, ki so ostali brez strehe nad glavo, opisujejo trenutke groze, ko so morali v nekaj minutah zapustiti svoje premoženje. Michael Gibson, ki je v ognju izgubil hišo, je povedal, da so izgubili vse, a se kljub temu počuti srečnega, ker je družina na varnem. Jennifer Murphy pa je zavetje po nujni evakuaciji poiskala v lokalni cerkvi, s seboj pa ji je uspelo vzeti le psa in najnujnejše osebne stvari.

Gasilci se trenutno trudijo predvsem z zaščito preostalih objektov. Z uporabo težke mehanizacije ustvarjajo protipožarne koridorje in odstranjujejo suho rastje v bližini hiš. Skupno se na Floridi in v Georgii borijo z več kot 150 požari, katerih dim kvari kakovost zraka tudi v oddaljenih krajih. Strokovnjaki opozarjajo, da bi za popolno pogasitev ognja potrebovali med 200 in 250 milimetrov dežja, vendar vremenske napovedi do julija ne obetajo obilnejših padavin. Dodatno skrb povzroča možnost neviht, ki bi s strelami lahko zanetile nova žarišča.