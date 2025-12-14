  • Delo d.o.o.
VELIKA TRAGEDIJA

Strašni prizori s pokola na plaži! Poglejte trenutek, ko je moški z golimi rokami napadel terorista (FOTO, VIDEO)

Posebej zareže v srce prizor ženske, ki v naročju drži otroka, zavitega v odejo ...
Reševalci po streljanju na plaži Bondi na nosilih peljejo ranjenega moškega do reševalnega vozila. FOTO: Saeed Khan Afp

Policisti preiskujejo prizorišče strelskega napada na plaži Bondi v Sydneyju, kjer sta 14. decembra med dogodkom ob judovskem prazniku hanuka dva napadalca izvedla strelski napad. FOTO: Saeed Khan Afp

Policija postavlja in varuje kraj preiskave pred hišo osumljenca, povezano s streljanjem na plaži Bondi. FOTO: Jeremy Piper Reuters

Napis na ograjenem prizorišču na plaži Bondi opozarja na policijsko preiskavo po streljanju. FOTO: Izhar Khan Reuters

Ženska v naročju drži dojenčka, zavitega v odejo, potem ko je na plaži Bondi odjeknilo streljanje. FOTO: David Gray Afp

Pripadnik judovske skupnosti v spremstvu policije odhaja proti prizorišču streljanja. FOTO: David Gray Afp

Policisti na ulici v bližini plaže po strelskem napadu. FOTO: Saeed Khan Afp

Reševalci na nosilih peljejo žensko proti reševalnemu vozilu. FOTO: Saeed Khan Afp

FOTO: Saeed Khan Afp

N. P.
 14. 12. 2025 | 16:02
3:30
A+A-

Plaža Bondi, ena najbolj prepoznavnih podob Sydneyja je, kot smo že poročali, postala prizorišče množičnega streljanja. Najmanj 12 ljudi je mrtvih, 29 ranjenih. Med mrtvimi je tudi en od dveh napadalcev, drugi je hudo ranjen. Policija dogodek obravnava kot teroristični napad, v ozadju pa naj bi bilo praznovanje ob začetku judovskega praznika hanuka – a tega uradno še niso potrdili. 

image_alt
V streljanju na znameniti plaži umrlo najmanj 12 ljudi (FOTO)

Na eni od fotografij tragedije reševalec potiska nosila skozi ulico, preplavljeno z rdečimi in modrimi lučmi intervencijskih vozil – kaos se je kaj hitro razlezel z obale v proti mestu. Na drugih posnetkih ljudje bežijo stran od plaže, stisnjeni v gruče, nekateri v kopalkah, drugi zaviti v brisače. Posebej zareže v srce prizor ženske, ki v naročju drži otroka, zavitega v odejo – tiha, skoraj negibna podoba, ki povzame težke občutke ob grozljivem incidentu.

Po družbenih omrežjih kroži tudi posnetek, na katerem mimoidoči z golimi rokami napadalcu iztrga orožje in ga spravi na tla – agencija Reuters poroča, da pristnost posnetka potrjuje z ujemanjem kadrov pred in po incidentu. Moškega mnogi že razglašajo za junaka, policija pa njegove identitete za zdaj še ne razkriva.

Odzvala se je tudi Tanja Fajon

Zunanja ministrica Tanja Fajon je po masakru zapisala, da jo je streljanje plaži Bondi »močno prizadelo« in da so njene misli z vsemi prizadetimi ter njihovimi bližnjimi. Na omrežju X je dodala, da Slovenija stoji ob strani avstralskemu ljudstvu. Ob tem je poudarila še jasno sporočilo: nasilja ni mogoče nikoli upravičiti in v demokraciji nima mesta.

Izraelski predsednik Jicak Hercog je napad obsodil in ga označil kot krut napad na Jude. V govoru na dogodku v Jeruzalemu je dejal, da so »naše sestre in brate v Sydneyju napadli podli teroristi«, Avstralijo pa pozval, naj okrepi boj proti antisemitizmu in se spopade z »ogromnim valom antisemitizma«, ki po njegovih besedah bremeni avstralsko družbo. Oglasil se je tudi premier Benjamin Netanjahu, pri čemer ni skoparil s kritiko na račun avstralskih oblasti. Povedal je, da je avstralskemu premierju Anthonyju Albaneseju že avgusta pisal, da njihova politika po njegovem mnenju »podžiga antisemitizem«, slednjega pa označil za »raka«, ki se širi, ko voditelji molčijo in ne ukrepajo. Pri tem se je skliceval na Albanesejevo napoved, da bo Avstralija priznala palestinsko državo.

Kritičen je bil tudi izraelski zunanji minister Gideon Sar, ki je zapisal, da je zgrožen nad »morilskim strelskim napadom« na prireditvi ob judovskem prazniku. Dodal je, da je bila tarča judovska skupnost, streljanje pa označil kot posledico »antisemitskega divjanja« na ulicah Avstralije v zadnjih dveh letih. Zaključil je z opozorilom, da se mora avstralska vlada »spametovati«.

Preiskava se šele zares začenja

Avstralske oblasti so potrdile najmanj 12 mrtvih in 29 ranjenih. Eden od napadalcev je mrtev, drugi je v kritičnem stanju. Policija je sporočila, da preverja tudi možnost vpletenosti tretje osebe, a da je preiskava v zgodnji fazi in se podatki še spreminjajo. 

