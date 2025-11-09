Strašno odkritje pri naših sosedih, v ordinaciji našli posteljo z varnostnimi pasovi

V deželi Trentinsko - Zgornje Poadižje na severu Italije so aretirali splošnega zdravnika, ki je v svoji ordinaciji obrezoval penise dečkom iz migrantskih družin. Ordinacija ni imela licence in ni izpolnjevala higienskih standardov. Več dečkov je po obrezovanju poiskalo pomoč v bolnišnici. Tožilstvo je za zdravnika odredilo hišni pripor.

Dva pacienta so hospitalizirali zaradi zastrupitve z benzodiazepinom, ker jima je zdravnik med posegom dal previsoko dozo za pomiritev.

Preiskava je pokazala, da je zdravnik od leta 2022 obrezal najmanj 40 dečkov, nekatere tudi iz drugih italijanskih dežel. Pri tem mu je večkrat pomagal njegov sin, ki za to ni usposobljen.

Pomagal mu je tudi 19-letni sin

Po poročanju italijanske radiotelevizije Rai so karabinjerji v njegovi ambulanti v Trentu med preiskavo med drugim našli posteljo z varnostnimi pasovi, električni skalpel, škatle benzodiazepinov in lokalnih anestetikov.

Po preiskavi je tožilstvo v Trentu odredilo hišni pripor za zdravnika in zaplembo ordinacije. Proti njegovemu 19-letnemu sinu, ki mu je pomagal, pa so vložili kazensko ovadbo.

Predvsem muslimanske in judovske družine v Italiji dečke obrezujejo zaradi higienskih in verskih razlogov. Pogosto se te obrezovanja izvajajo nezakonito.