Pretresljiv primer: posvojeni deklici naj bi zadrževali v garaži, potrebo opravljali na vrtu

Županijsko državno tožilstvo v Dubrovniku na Hrvaškem je uvedlo preiskavo zoper dva hrvaška državljana zaradi suma trgovine z ljudmi. Očita se jima, da sta dve posvojeni mladoletni deklici zadrževala v suženjskem razmerju, ju silila k delu, in fizično kaznovala. Primer je prišel na dan, potem ko je ena od deklic pobegnila iz družinske hiše. Ko jo je posvojitelj našel in odpeljal domov, je z njo odšel v pisarno zavoda za socialno delo, kjer je zaprosil za pomoč, češ da ima hči vedenjske težave. Pogovori s strokovnimi službami so postopoma razkrili ozadje zgodbe.

Poleg tega, da so strokovne službe v začetni oceni zabeležile navedbe o tem, da naj bi bila deklica nagnjena h kraji denarja staršem, laganju in občasni uporabi psihoaktivnih snovi, je deklica povedala, da sta starša njo in sestro posvojila zato, da bi imela dodatno delovno silo.

Posvojitelja naj bi deklici fizično kaznovala in jima strigla lase. Fotografija je simbolična. FOTO: Ondrooo/Getty Images

Staršema je bil začasno prepovedan stik s posvojenima hčerama.

Pred odhodom v šolo sta morali deklici opravljati dela na kmetiji, po pouku pa jima ni bilo dovoljeno sodelovati pri zunajšolskih dejavnostih. Poleg šolskih obveznosti sta morali pomagati pri vzdrževanju gospodinjstva in opravljati kmetijska dela ter paziti na mlajši sestri in brata. Družina ima poleg dveh posvojenih deklic tudi biološke otroke.

Strigli so jima lase, spali sta na stolih ...

Posvojitelja naj bi deklici tudi fizično kaznovala in jima strigla lase. Konec maja in v začetku junija letos sta bili deklici zaprti v garaži ob družinski hiši. Starša sta jima prinašala dva topla obroka na dan. Deklici sta spali na stolih, potrebo pa sta opravljali na vrtu, nato pa sta se morali vrniti v garažo.

Hrvaški zavod za socialno delo je zaradi tega izdal odločbo, s katero je odredil nujni ukrep odvzema otrok iz družine in namestitve zunaj nje, v ustrezno ustanovo socialnega varstva. Staršema je bil začasno prepovedan stik s posvojenima hčerama.

Glede na opisane okoliščine naj bi ravnanje staršev-posvojiteljev, ki sta v priporu, imelo znake kaznivega dejanja trgovine z ljudmi in kaznivega dejanja zoper človečnost in človekovo dostojanstvo (suženjstvo), za kar je mogoče izreči tudi dolgoletno zaporno kazen, do 15 let, poroča Dnevnik.hr.