Strela je udarila v vrh ribičeve palice, neurje v italijanski deželi Apulija vzelo dve življenji

Konec tedna se je na obali Ostunija na jugu Italije v deželi Apulija zgodila srhljiva nesreča: strela je udarila v 70-letnega ribiča, zaradi česar je treščil ob skale, vanje udaril z glavo ter zaradi poškodb umrl.

Tragedija se je zgodila v kraju Santa Lucia, kjer je moški skupaj s prijateljem lovil ribe. Območje je takrat zajelo močno neurje, zakaj nista ribiča pravočasno poiskala zavetja, ni znano. Po prvih ugotovitvah je strela udarila naravnost v vrh ribiške palice, ki jo je Marco Galantino držal v rokah. Električni sunek ga je silovito vrgel na skale, pri čemer je z glavo udaril ob tla. Njegov prijatelj, ki je ostal nepoškodovan, je nemudoma poklical pomoč, a je bil ob prihodu reševalcev v popolnem šoku in menda ni mogel izdaviti niti besede.

Kljub neurju se nista umaknila na varno. Fotografija je simbolična. FOTO: Jose A. Bernat Bacete/Getty Images

70 let je bil star možakar, ki ga je udarila strela.

Možakarju ni bilo več pomoči

Možakarju ni bilo več pomoči, na kraj dogodka pa so prihiteli tudi policisti in začeli ugotavljati okoliščine nesreče. Galantino, upokojenec, je bil doma iz Barija, vendar je že več let stalno živel v Ostuniju, poročajo italijanski mediji. Domačini se ob tokratni tragediji spominjajo tudi strašljivega konca, ki je pred skoraj točno letom dni doletel Oronza Epifanija. Možakar je sedel v avtomobilu, parkiranem ob obali, ko je to zajelo silovito neurje z nalivom. Voda je vozilo, iz katerega se očitno ni mogel rešiti, odnesla v bližnji kanal, moškega so našli nekaj ur pozneje, le nekaj deset metrov od skalnate obale, kjer je umrl Galantino.

Deželo Apulija pa je ta konec tedna doletela še ena nesreča s tragičnim razpletom: na območju rta Punta Pizzo je med potapljanjem izginila 74-letna turistka iz okolice Bergama. Ker se ni vrnila po več urah in ker je območje zajelo slabo vreme, so preostali izletniki iz njene skupine zagnali preplah, po obsežni reševalni akciji, v kateri so sodelovali plovila obalne straže in helikopter, pa so nekaj kilometrov od obale odkrili truplo pogrešane.