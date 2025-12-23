Streljal na kolesarje med treningom: »To je strašna zgodba« (VIDEO)

Pretresljive novice so v začetku tedna prišle iz Italije, kjer so kolesarji ekipe SC Padovani Polo Cherry Bank med rednim treningom doživeli šokanten incident. V nedeljo je namreč neznana oseba iz premikajočega se avtomobila na območju Val d’Adige proti skupini kolesarjev izstrelila dva strela. Na srečo v nevarnem napadu nihče ni bil poškodovan, dogodek pa je med športniki in strokovnim štabom pustil globoko sled in veliko zaskrbljenost.

Motivi napada za zdaj niso znani, lokalni mediji pa ugibajo, da bi lahko šlo za izbruh jeze posameznika, nezadovoljnega s prisotnostjo kolesarjev na cesti, z namenom, da bi jih prestrašil. »Najpomembneje je, da so naši fantje v redu in da nihče ni poškodovan. To je strašna zgodba in iskreno upam, da se nikoli več ne ponovi. Cesta je naša telovadnica, tam treniramo in se pripravljamo. Storimo vse, kar je v naši moči, da je varnost kolesarjev na najvišji ravni, a pred norostjo posameznikov včasih ni zaščite,« je za Gazzetto dello Sport povedal predsednik kluba Galdino Perucco.

O incidentu je spregovoril tudi športni direktor ekipe Dmitri Konyshev, ki je poudaril, da treninge načrtujejo zelo premišljeno. »Območje okoli Gardskega jezera je v tem letnem času idealno za trening. Vsak dan skrbno izbiramo trase in se izogibamo prometnim cestam v času največjih gneč. Naši kolesarji nosijo dobro vidno opremo, po celotni trasi pa jih spremljajo tudi klubska vozila. Edino, kar zahtevamo, je več spoštovanja in razumevanja na cestah,« je sporočil Konyshev. Preiskava tega resnega incidenta še poteka, celotna športna javnost v Italiji pa upa, da bodo nepridiprave čim prej izsledili.