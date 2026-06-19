Streljanje in množični pretep na trgu v središču mesta! V trenutku vsi v beg (VIDEO)

Na enem najbolj prepoznavnih svetovnih trgov, newyorškem Times Squaru, je v četrtek popoldne prišlo do nasilnega incidenta. Sredi belega dne je med množico izbruhnil skupinski pretep, ki so mu sledili streli, to pa je stotine turistov in mimoidočih pognalo v paničen beg. Newyorška policija je kmalu po dogodku aretirala enega najstnika, preostale udeležence pa glede na poročanje televizije ABC še iščejo.

Vse se je začelo okoli 15.40 na vogalu 44. ulice in Broadwaya. Posnetki nadzornih kamer in policijska poročila kažejo na to, da je mlajši moški, najverjetneje najstnik, izvlekel strelno orožje in začel streljati. Čeprav k sreči nihče ni bil zadet, sta zvok strelov in pogled na oboroženega napadalca sprožila stampedo. »Nisem videl veliko, bil pa sem tik za vogalom, ko je počilo. Pogledal sem na telefon in takoj opazil obvestilo o streljanju blizu Times Square,« je povedal očividec Jose Rios.

Osumljeni je po streljanju začel bežati proti jugu. V vsesplošnem kaosu je podrl policista, ki mu je stal na poti, in nadaljeval beg, medtem ko so mu bili policisti že za petami. Drama pa se s tem ni končala. Medtem ko so možje v modrem pridržali prve osumljence, je le nekaj ulic stran, na vogalu 45. ulice in Osme avenije, odjeknilo drugo streljanje. Prestrašeni ljudje so znova bežali, kolikor so jih nesle noge, in zavetje iskali v bližnjih trgovinah s spominki, kjer so jim zaposleni pomagali vstajati po padcih v stampedu.

FOTO: Andrew Hofstetter Reuters

Poleg splošnega preplaha zaradi orožja je bil v množičnem pretepu, ki je bil povod za celotno dogajanje, hudo poškodovan 26-letni moški. Policisti so ga našli z vbodno rano na vratu in ga nemudoma prepeljali v bolnišnico, kjer pa naj bi po prvih podatkih okreval. »To je noro. Res ne pričakuješ, da se bo kaj takega zgodilo v tem delu mesta, še posebej zato, ker je tu vedno ogromno turistov,« je dejal Abdul, ki dela v bližini.

Policija je takoj blokirala celotno območje in začela podrobno preiskavo ter iskanje dokazov in tulcev. Čeprav je en najstnik že v pridržanju, preiskovalci še vedno ugotavljajo, ali gre res za osebo s posnetkov, ki je sprožila strele in ogrozila stotine življenj. Preiskava o motivih za brutalni obračun se nadaljuje.