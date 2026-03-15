KRVAVI ČETRTEK

Streljanje na univerzi: umrla vojak in napadalec

36-letni veteran je bil v preteklosti obsojen zaradi podpore skrajni skupini Islamska država, preiskava še poteka.
Poleg storilca je življenje izgubil podpolkovnik ameriške pehote. FOTO: Reuters
L. K.
 15. 3. 2026 | 06:33
Univerzo Old Dominion v Norfolku v ameriški zvezni državi Virginija je v četrtek pretresel strelski napad, ki ga ameriški preiskovalci obravnavajo kot domnevno teroristično dejanje. Po poročanju ameriških medijev naj bi streljanje izvedel 36-letni ameriški vojaški veteran, ki je bil nekoč obsojen zaradi podpore skrajni skupini Islamska država (IS).

V napadu je poleg napadalca življenje izgubil tudi podpolkovnik ameriške pehote, še dva vojaka sta bila ranjena. V času incidenta so bili na univerzi tudi pripadniki vojaškega programa usposabljanja.

FBI poudarja, da nevarnosti za širšo javnost trenutno ne vidijo. FOTO: Reuters

Predstavniki FBI v Norfolku so medijem razkrili, da je napadalec med napadom kričal »bog je velik«. Še večjo tragedijo so po njihovih besedah preprečili študenti, ki so se pogumno postavili po robu napadalcu. Po poročanju televizije CBS naj bi ga obvladali udeleženci programa za rezervne častnike ameriške vojske. Eden od študentov naj bi ga pri tem do smrti zabodel z nožem. Motiv napada za zdaj še ni povsem jasen, preiskava poteka v več smereh. Pozornost vzbuja preteklost napadalca, leta 2016 so ga namreč aretirali zaradi podpore IS in ga obsodili na 11 let zapora. Leta 2024 so ga zaradi vzornega vedenja predčasno izpustili.

Napadalec je bil med letoma 2009 in 2015 član nacionalne garde Virginije, a po doslej znanih podatkih nikoli ni služil na tujih misijah. Preiskovalci poskušajo ugotoviti, ali je bil napad načrtovan in ali je imel moški morebitne sodelavce. Dogodek je pretresel univerzitetno skupnost v Norfolku, kjer poskušajo študenti in zaposleni dojeti, kako se je lahko nasilje zgodilo prav v njihovem kampusu. FBI poudarja, da nevarnosti za širšo javnost trenutno ne vidijo. Preiskava se nadaljuje. 

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
07:31
Novice  |  Slovenija
PRAZNIK OKUSOV

Na prestižnem ocenjevanju so letos ocenili 149 salam: Plaketo prijateljstva dobil tudi dolgoletni urednik Slovenskih novic Bojan Budja

Denis Krošelj je po tridesetih letih izdelovanja salam osvojil prestižni naslov na enem najpomembnejših kulinaričnih dogodkov v Sloveniji.
Drago Perko15. 3. 2026 | 07:31
07:14
Šport  |  Tekme
NBA

Noro, kaj jim dela! Dončić pol sekunde pred koncem podaljška odločil tekmo (FOTO in VIDEO)

Los Angeles Lakers so tako premagali Denver Nuggets s 127:125.
15. 3. 2026 | 07:14
07:14
Novice  |  Slovenija
POMLAD

Danes je 15. marec. Veste, kaj to pomeni za voznike?

Skladno z zakonom o varnosti cestnega prometa od danes zimska oprema na motornih vozilih ni več obvezna, a oprema mora biti še naprej prilagojena vremenskim razmeram. Kljub trenutnim razmeram se lahko vreme hitro poslabša in pride celo do snežnih padavin, opozarjajo na agenciji za varnost prometa (AVP).
15. 3. 2026 | 07:14
07:02
Novice  |  Slovenija
PO LETIH TEŽAV

Po letih rdečih številk bolnišnica Trbovlje znova posluje pozitivno

Leto 2025 so zaključili s pozitivnim rezultatom, ob tem pa vlagajo milijone v novo medicinsko opremo. Kljub temu primanjkuje zdravnikov in medicinskih sester.
15. 3. 2026 | 07:02
06:33
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
KRVAVI ČETRTEK

Streljanje na univerzi: umrla vojak in napadalec

36-letni veteran je bil v preteklosti obsojen zaradi podpore skrajni skupini Islamska država, preiskava še poteka.
15. 3. 2026 | 06:33
06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
EKSKLUZIVEN INTERVJU

Darja Barborič Vesel, mag. socialne pedagogike: »Če otrokom prihranimo frustracije, jim naredimo medvedjo uslugo« (Suzy)

Strokovnjakinja za odnose in vzgojo poudarja, da je ključ v ravnovesju med sočutjem in postavljanjem meja, saj otroci potrebujejo tudi izkušnje frustracij, da razvijejo odpornost in samostojnost.
15. 3. 2026 | 06:00

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

Tako naj bi danes izgledal obisk zobozdravnika

Ordinacija DR KOZOMARA v Beogradu na vodi se uveljavlja kot zgled sodobne zasebne zdravstvene prakse, ki z inovacijami, personaliziranimi terapijami in visokimi etičnimi standardi na novo opredeljuje pojem zobozdravstvene storitve, tako na domačem kot na regionalnem trgu.
7. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTEL RAMONDA

Pod tem mističnim vrhom se skriva razkošje

Tako kot avtohtona cvetlica z gore, po kateri se imenuje, je hotel Ramonda skladno umeščen v naravni ambient in globoko navdihnjen z okoljem.
7. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NIŠ

Iščete svojo naslednjo destinacijo?

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
6. 3. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LOKALNE SESTAVINE

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Rezultat preseneti že po prvem grižljaju

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh, ki pridelujejo, nabirajo in pripravljajo tisto, kar je v danem trenutku najboljšega okusa.
5. 3. 2026 | 20:30
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOCESTE

To je trik na avtocesti, ki bi lahko spremenil vsakodnevne kolone

Prinaša več pretočnosti in povečuje varnost v prometu. Prav tako prispeva k večji predvidljivosti potovalnih časov, kar je še posebej pomembno za vsakodnevne migracije in nemoten potek logističnih tokov.
7. 3. 2026 | 08:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
LUKSUZ

Kaj počnejo v edinem globalnem lifestyle management klubu?

Quintessentially je edini globalni lifestyle management klub, ki na novo definira premium turizem v regiji.
6. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečina, ki vam lahko zagreni življenje

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem, zato je odlična destinacija za ljubitelje športnih aktivnosti v naravi.
5. 3. 2026 | 16:30
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BEOGRAD

Mnogi so mislili, da so videli že vse … dokler niso doživeli te zabave

Dobrodošli v Lafayettu! Restavracija – kabaret – klub fascinantnih kabaretnih predstav in večerov, ki si jih boste zapomnili. Uživajte v pariškem duhu na ekskluzivni lokaciji v Beogradu, s pogledom na reko Savo.
6. 3. 2026 | 14:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
