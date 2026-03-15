Streljanje na univerzi: umrla vojak in napadalec

Univerzo Old Dominion v Norfolku v ameriški zvezni državi Virginija je v četrtek pretresel strelski napad, ki ga ameriški preiskovalci obravnavajo kot domnevno teroristično dejanje. Po poročanju ameriških medijev naj bi streljanje izvedel 36-letni ameriški vojaški veteran, ki je bil nekoč obsojen zaradi podpore skrajni skupini Islamska država (IS).

V napadu je poleg napadalca življenje izgubil tudi podpolkovnik ameriške pehote, še dva vojaka sta bila ranjena. V času incidenta so bili na univerzi tudi pripadniki vojaškega programa usposabljanja.

Predstavniki FBI v Norfolku so medijem razkrili, da je napadalec med napadom kričal »bog je velik«. Še večjo tragedijo so po njihovih besedah preprečili študenti, ki so se pogumno postavili po robu napadalcu. Po poročanju televizije CBS naj bi ga obvladali udeleženci programa za rezervne častnike ameriške vojske. Eden od študentov naj bi ga pri tem do smrti zabodel z nožem. Motiv napada za zdaj še ni povsem jasen, preiskava poteka v več smereh. Pozornost vzbuja preteklost napadalca, leta 2016 so ga namreč aretirali zaradi podpore IS in ga obsodili na 11 let zapora. Leta 2024 so ga zaradi vzornega vedenja predčasno izpustili.

Napadalec je bil med letoma 2009 in 2015 član nacionalne garde Virginije, a po doslej znanih podatkih nikoli ni služil na tujih misijah. Preiskovalci poskušajo ugotoviti, ali je bil napad načrtovan in ali je imel moški morebitne sodelavce. Dogodek je pretresel univerzitetno skupnost v Norfolku, kjer poskušajo študenti in zaposleni dojeti, kako se je lahko nasilje zgodilo prav v njihovem kampusu. FBI poudarja, da nevarnosti za širšo javnost trenutno ne vidijo. Preiskava se nadaljuje.