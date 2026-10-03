Streljanje na Vukomereški cesti: iz vozečega avtomobila streljal proti hiši, pred njo stala ženska z družino

V zagrebški Dubravi se je v petek zvečer odvila nevarna drama. Po dosedanjih ugotovitvah policije je 37-letnik iz vozečega avtomobila izstrelil več nabojev proti hiši, pred katero je bila 28-letna ženska skupaj z več člani družine. Na srečo v incidentu ni bil nihče poškodovan, navaja Večernji list.

Do streljanja je prišlo okoli 18. ure na Vukomereški cesti. Krogle so poškodovale zid hiše in steklo na parkiranem osebnem avtomobilu z zagrebškimi registrskimi oznakami.

Strelec naj bi bil 37-letnik

Po streljanju so voznik in drugi ljudje v avtomobilu pobegnili. Zagrebska policija je hitro začela iskalno akcijo in osebe, za katere sumi, da so bile v vozilu, izsledila na različnih koncih mesta. Vse so odpeljali na policijo, kjer kriminalistična preiskava še poteka.

Policija za zdaj sumi, da je avtomobil vozil 36-letnik, v njem pa naj bi bili tudi člani njegove družine. Strelec naj bi bil 37-letnik. Kaj je bil povod za streljanje in ali je bila hiša oziroma družina namerna tarča, za zdaj ni znano. Večernji