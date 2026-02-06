  • Delo d.o.o.
BILA NAJ BI SOSEDA

Streljanje v Malem Mihaljevcu: ubit znan karikaturist, nato umrl še storilec

Po prvih podatkih naj bi ga s strelnim orožjem ubil starejši član širše družine.
Simbolična fotografija. FOTO: Jordi Mora Igual Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija. FOTO: Jordi Mora Igual Getty Images/istockphoto
N. P.
 6. 2. 2026 | 18:06
V Malem Mihaljevcu v Medžimurju so danes okoli 14. ure odjeknili streli, zaradi katerih je umrl moški. Kot poročajo hrvaški mediji, je napadalec po streljanju pobegnil, nato pa si je kmalu zatem v bližnjem gozdu vzel življenje. Po neuradnih informacijah naj bi bila žrtev upokojeni hrvaški karikaturist Damir Novak. Po prvih podatkih naj bi ga s strelnim orožjem ubil starejši član širše družine. Policija je po prijavi o najdenem mrtvem moškem na terenu zbirala informacije; sosedje naj bi jim povedali, da je domnevni storilec odšel oborožen proti gozdu. Možje postave so ga začeli iskati, nato pa so zaslišali strel. Kmalu zatem so moškega našli mrtvega; po navedbah medijev je šlo za samomor.

Po doslej dostopnih podatkih sta bila žrtev in storilec soseda, neuradno pa naj bi imela spor zaradi meje. O tem, iz kakšnega orožja je streljal napadalec, uradnih informacij ni; nekateri trdijo, da naj bi šlo za avtomatsko puško. V vasi je na terenu veliko policije, kriminalisti pa opravljajo ogled kraja. Uradne podrobnosti o motivu in okoliščinah dogodka bodo znane po koncu preiskave.

