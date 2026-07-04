  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ČAKOVEC

Strelski napad v središču mesta blizu slovenske meje! Dve osebi hudo poškodovani, napadalec na begu

Policiste so obvestili ob ob 4.03.
Ogled kraja dejanja in kriminalistična preiskava še potekata. FOTO: Hrvaška Policija/delo Ui

Ogled kraja dejanja in kriminalistična preiskava še potekata. FOTO: Hrvaška Policija/delo Ui

Ogled kraja dejanja in kriminalistična preiskava še potekata. FOTO: Hrvaška Policija/delo Ui

Ogled kraja dejanja in kriminalistična preiskava še potekata. FOTO: Hrvaška Policija/delo Ui

Ogled kraja dejanja in kriminalistična preiskava še potekata. FOTO: Hrvaška Policija

Ogled kraja dejanja in kriminalistična preiskava še potekata. FOTO: Hrvaška Policija

Ogled kraja dejanja in kriminalistična preiskava še potekata. FOTO: Hrvaška Policija/delo Ui
Ogled kraja dejanja in kriminalistična preiskava še potekata. FOTO: Hrvaška Policija/delo Ui
Ogled kraja dejanja in kriminalistična preiskava še potekata. FOTO: Hrvaška Policija
M. U.
 4. 7. 2026 | 09:05
 4. 7. 2026 | 10:00
1:10
A+A-

Policijska uprava Medžimurska je ob 4.03 prejela obvestilo o streljanju na parkirišču gostinskega lokala v središču Čakovca, v katerem sta bili poškodovani dve osebi. Eno osebo naj bi zadel v nogo, drugo v trebuh.

Napadalec na begu

Po prihodu nujne medicinske pomoči sta bila poškodovana prepeljana v Županijsko bolnišnico Čakovec, kjer je bilo ugotovljeno, da sta utrpela hude telesne poškodbe, zato so ju  zadržali na zdravljenju.

Čakovec leži v hrvaški Medžimurski županiji, tik ob slovenski in madžarski meji, zato je eno najbližjih večjih hrvaških mest Sloveniji.

Po do zdaj zbranih informacijah je storilec po dogodku pobegnil. Policija intenzivno izvaja ukrepe in dejavnosti za njegovo izsleditev in prijetje, na terenu pa so angažirane vse razpoložljive policijske sile.

Ogled kraja dejanja in kriminalistična preiskava še potekata.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

streljanjepolicijastrelski napadHrvaška
ZADNJE NOVICE
10:35
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA GRADBIŠČU

Huda nesreča v Domžalah: delavca skupaj z bagrsko žlico padla v Kamniško Bistrico

Zgodilo se je ob 7.39.
4. 7. 2026 | 10:35
10:15
Novice  |  Kronika  |  Doma
GRS BOHINJ

Gorski reševalci iz Bohinja reševali fanta, ki je dva dni čakal, preden poklical 112 (FOTO)

Že v četrtek se je odpravil na pravo odisejado proti Voglu, so razkrili v GRS Bohinj.
4. 7. 2026 | 10:15
10:01
Novice  |  Slovenija
ZDRAVLJENJE

Na UKC Ljubljana kožne rake zdravijo z novo metodo

Uspešnost popolne odstranitve kožnih tumorjev s to metodo je 99,6-odstotna.
4. 7. 2026 | 10:01
10:00
Lifestyle  |  Polet
PROTEINI

Proteinski pudingi: zdrava izbira ali le spretna marketinška poteza

Proteinski pudingi in sladice so vse bolj priljubljeni med rekreativci in ljubitelji zdrave prehrane. A ali so res bolj zdravi od običajnih sladic? Odgovor ni tako preprost.
Miroslav Cvjetičanin4. 7. 2026 | 10:00
09:34
Bulvar  |  Domači trači
KRALJICA MICHELINOVIH ZVEZDIC

Ana Roš ostaja edina med elito: razkrila, zakaj je med Michelinovimi chefi še vedno tako malo žensk

Ana Roš z vrha svetovne kulinarike odpira vprašanje, o katerem se v bleščečem Michelinovem svetu še vedno govori premalo: zakaj je med najboljšimi chefi tako malo žensk?
Nina Čakarić4. 7. 2026 | 09:34
09:10
Šport  |  Tekme
SVETOVNO PRVENSTVO V NOGOMETU

Vikingi nad Brazilce: ključna akterja Erling Haaland in Vinicius Junior

Na SP v nedeljo derbi med Norveško in Brazilijo.
Peter Zalokar4. 7. 2026 | 09:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Tudi vas lahko preseneti visoka položnica iz tujine

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
Promo
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Tudi vas lahko preseneti visoka položnica iz tujine

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IZLET PO SLOVENIJI

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Elektrika ali hibrid? Vprašanje ni tako enostavno

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki