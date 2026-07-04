Strelski napad v središču mesta blizu slovenske meje! Dve osebi hudo poškodovani, napadalec na begu

Policijska uprava Medžimurska je ob 4.03 prejela obvestilo o streljanju na parkirišču gostinskega lokala v središču Čakovca, v katerem sta bili poškodovani dve osebi. Eno osebo naj bi zadel v nogo, drugo v trebuh.

Napadalec na begu

Po prihodu nujne medicinske pomoči sta bila poškodovana prepeljana v Županijsko bolnišnico Čakovec, kjer je bilo ugotovljeno, da sta utrpela hude telesne poškodbe, zato so ju zadržali na zdravljenju.

Čakovec leži v hrvaški Medžimurski županiji, tik ob slovenski in madžarski meji, zato je eno najbližjih večjih hrvaških mest Sloveniji.

Po do zdaj zbranih informacijah je storilec po dogodku pobegnil. Policija intenzivno izvaja ukrepe in dejavnosti za njegovo izsleditev in prijetje, na terenu pa so angažirane vse razpoložljive policijske sile.

Ogled kraja dejanja in kriminalistična preiskava še potekata.