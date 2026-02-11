Strelski pokol v šoli v Kanadi: umrlo najmanj 9 ljudi, 27 ranjenih (foto)

Na zahodu Kanade je bilo v torek v množičnem streljanju ubitih najmanj devet ljudi, 27 je ranjenih. Sedem ljudi je bilo ubitih v srednji šoli v mestu Tumbler Ridge, dve trupli pa so našli v bližnjem stanovanju. Po navedbah policije so v šoli našli mrtvega tudi domnevnega napadalca, ki naj bi storil samomor, poročajo tuje tiskovne agencije.

Strelski napad se je zgodil v Tumbler Ridgeu v Britanski Kolumbiji, majhnem mestu z 2300 prebivalci ob vznožju Skalnega gorovja.

Policija je sporočila, da so v torek popoldne v tamkajšnji srednji šoli izdali opozorilo o streljanju. Med preiskavo so policisti v šoli našli šest trupel, sedma žrtev s strelnimi ranami je umrla na poti v bolnišnico.

Policija je nato v bližnjem stanovanju našla še dve trupli. Skupno je bilo ranjenih 27 ljudi, od tega sta dve osebi v kritičnem stanju, 25 ljudi pa je utrpelo poškodbe, ki niso smrtno nevarne, je sporočila policija.

V šoli so »našli tudi osebo, za katero domnevajo, da je streljala, in si je očitno sodila sama,« je sporočila policija.

Kanadski premier Mark Carney je sporočil, da je pretresen zaradi grozljivega napada, in odpovedal načrtovano pot v Evropo.