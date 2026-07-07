Študenti v Nemčiji na skrivaj snemali ženske in jih posiljevali

Ivy Je kitajska študentka, ki živi v Nemčiji. Lani je prejela telefonski klic policije in sprva je mislila, da gre za prevaro. Policist ji je namreč povedal, da potrebujejo njeno pomoč pri preiskavi v zvezi z osebo, ki jo je nekoč poznala. Kar je sledilo, ji je povsem spremenilo življenje. Policija ji je, piše The Guardian, sporočila, da je njen nekdanji fant, v sodnih dokumentih označen kot Tong Z, v preiskavi zaradi spolnega napada in prikritega snemanja. Nato je sledil še hujši šok – policija ji je pokazala niz golih fotografij, ki jih je na skrivaj posnel, medtem ko je spala. Ivy, danes 27-letnica, je na posnetkih prepoznala sebe, čeprav se teh trenutkov ne spominja.

Bil je eden izmed osmih moških v skupini na Telegramu z nazivom Nemška avtošola.

Ivy je bila krajši čas v zvezi s Tongom Z, prav tako kitajskim študentom v Nemčiji. Je ena od 11 žensk, ki jih je 26-letnik po navedbah v sodnih dokumentih spolno napadel. Med letoma 2019 in 2024 je na skrivaj snemal intimne fotografije ali videoposnetke več žensk iz svojega družbenega kroga, medtem ko so spale, se tuširale ali preoblačile, in to na različnih lokacijah v Nemčiji ter med potovanji na Poljsko, Dansko in Kitajsko. Uporabil je celo rezervni ključ, da je vstopil v stanovanje svoje sosede v Berlinu, kjer je v kopalnici namestil skrito kamero. Leta 2024 je posilil eno žensko in napad posnel. Žrtev, ki ima lažje telesne in duševne motnje, je bila omamljena s pijačo, v katero ji je predhodno dodal drogo. Tako kot Ivy je tudi ona za zlorabo izvedela šele, ko jo je kontaktirala policija.

Lani je sodišče Tonga Z obsodilo na pet let in devet mesecev zapora zaradi hudega posilstva, nevarne telesne poškodbe in kršitve zasebnosti. Primer ima podobnosti s kaznivimi dejanji serijskega posiljevalca Zhenhaoa Zouja (29), kitajskega študenta, ki je bil leta 2025 v Združenem kraljestvu in na Kitajskem obsojen na dosmrtni zapor zaradi drogiranja in posilstva desetih žensk. A Tong Z ni deloval sam. Bil je eden izmed osmih moških v skupini na Telegramu z nazivom Nemška avtošola. V njej so člani uporabljali šifrirane izraze za razprave o drogiranju in posiljevanju žensk: »gorivo« je pomenilo anestetike in pomirjevala, »avto« pa njihove tarče.

Moški – skoraj vsi so bili kitajski državljani – so napade snemali, posnetke izmenjavali in se med seboj spodbujali. Trije moški, med njimi tudi Tong Z, so bili zaradi povezanosti s to skupino že obsojeni. Dapeng Z, 44-letni inženir informatike in administrator skupine, je dobil 14 let zapora zaradi hudega posilstva in poskusa umora. Zhongyi J, 28-letni kitajski študent, je bil obsojen na več kot 11 let zapora zaradi podobnih kaznivih dejanj. Nemška sodišča so ugotovila, da sta moška zavestno dajala žrtvam potencialno smrtonosne odmerke drog, povzema reški Novi list.