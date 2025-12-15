Študentka znova ujeta v strelski napad: »Neverjetno in grozljivo, da se mi to dogaja že drugič«

Ob začetku judovskega praznika luči na znameniti plaži Bondi v Sydneyju so odjeknili številni streli, kot smo že poročali: zavladala je panika, udeleženci dogodka so z otroki v naročju hiteli v zavetje ter se zapirali v bližnje lokale in druge stavbe, a naboji so jih nezadržno lovili.

Ubitih naj bi bilo 12 ljudi, tudi otroci in eden od napadalcev, 29 je ranjenih, tudi dva policista, prelivanje krvi pa je pogumno ustavil udeleženec hanuke, ki se je za hrbtom približal enemu od strelcev in mu iztrgal orožje iz rok ter ga uperil proti njemu. Po nekaterih podatkih naj bi ga tudi ustrelil. Drugega napadalca je onesposobila, menda prav tako ustrelila, policija, ki je oba osumljenca na kraju morije nato tudi oživljala. Eden je umrl, drugi, 24-letni Naveed Akram, pa naj bi bil v kritičnem stanju, se glasijo zadnja poročila. Krvavi obračun po zadnjih podatkih obravnavajo kot teroristični napad, pravočasno pa naj bi odkrili tudi več eksplozivnih sredstev.

41.040 ŽIVLJENJ JE LANI V ZDA ​ugasnilo zaradi strelnega orožja.

Med izpiti

O prelivanju krvi poročajo tudi z drugega konca sveta. »Neverjetno in grozljivo je, da se mi to dogaja že drugič,« je ob strelskem napadu na ugledni univerzi Brown v ameriškem Providenceu povedala študentka Zoe Weissman. Leta 2018 je namreč obiskovala srednjo šolo v Parklandu na Floridi, kjer je nekdanji dijak Nikolas Cruz ubil 17 in ranil 18 ljudi. Srhljiva zgodba se je ponovila, Zoe pa poudarja, da za strelske napade nosi odgovornost oblast, ki kljub krvavi statistiki še kar ne zaostri orožarske zakonodaje.

Napadalca na plaži Bondi sta udarila med hanuko. FOTO: Saeed Khan/AFP

Po zadnjih podatkih sta na univerzi konec tedna ugasnili dve življenji, oba sta bila študenta, še devet njunih vrstnikov je ranjenih. Večina jih je v kritičnem stanju, a naj ne bi bili v smrtni nevarnosti, strah pa zbuja podatek, da je storilec še vedno na prostosti. Zgodilo se je v sobotnih popoldanskih urah, ko so v številnih prostorih fakultete potekali izpiti. Morilca, ki naj bi pobegnil peš, išče več kot 400 policistov in pripadnikov FBI. Star naj bi bil okoli 30 let, oblečen je v temna oblačila, so še sporočili. Po navedbah lokalnih oblasti naj bi osumljenec pobegnil po zelo prometni ulici z restavracijami in kavarnami, v sicer umirjenem Providenceu zdaj vlada obsedno stanje. Prostore univerze so evakuirali, na širšem območju kampusa in v študentskih domovih pa so do preklica ukrepa prepovedali gibanje in vsem zaukazali, naj ne zapuščajo stavb.

»Naše glavno mesto je danes doživelo nepredstavljivo tragedijo. Naša srca so z ljudmi iz Providencea in vsemi tistimi, ki jih je prizadela,« je sporočil guverner zvezne države Rhode Island Dan McKee, ameriški predsednik Donald Trump pa je pozval k molitvi za žrtve in ranjene. V ZDA se je letos zvrstilo že 389 primerov množičnih streljanj, spremembe zakonodaje pa kljub temu še niso na vidiku. Lani je bilo takšnih napadov skupno 504, zaradi strelnega orožja je ugasnilo 41.040 življenj.