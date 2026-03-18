Študentu policijske akademije Davidu (25) postalo slabo, danes umrl v bolnišnici

Policijska uprava dubrovniško-neretvanska se poslavlja od svojega prezgodaj preminulega kolega, je navedla Slobodna Dalmacija.

»V 26. letu starosti nas je 18. marca 2026 prezgodaj zapustil David Perić iz Čapljine, udeleženec oddelka 26 programa izobraževanja odraslih za poklic policist/policistka v šolskem letu 2025/2026. David je bil na usposabljanju v Kuparih, kjer mu je 12. marca postalo slabo. Kljub prizadevanjem zdravnikov je danes umrl v Splošni bolnišnici Dubrovnik.

Kolegi in kolegice, udeleženke in udeleženci, učitelji in učiteljice, razrednik Oddelka 26, vodje vzgojnih skupin ter celotno osebje Policijske akademije se bodo Davida spominjali kot osebe, ki je iskreno ljubila policijski poklic, za katerega se je odločil z veliko ljubezni in predanosti. Odlikoval se je z zglednim vedenjem, vedrim duhom, prijaznostjo in željo po učenju, zlasti pa s pripravljenostjo pomagati svojim kolegicam in kolegom pri usvajanju učne snovi. Čeprav mu življenjska pot ni dopustila uresničitve sanj, bo spomin na njegov trud, dobroto in tovarištvo živel naprej. Naj počiva v Božjem miru in naj mu bo lahka hrvaška zemlja,«so zapisali kolegu v slovo.