Sumljive okoliščine smrti španskega bogataša, sin sodeloval pri smrti očeta

Jonathan Andic, ki so ga v začetku tedna aretirali zaradi suma, da je povezan s smrtjo očeta, ustanovitelja modnega imperija Mango, je po plačilu milijona evrov varščine spet na prostosti. Petinštiridesetletnik vztraja, da ni kriv, a njegova zgodba naj bi imela več lukenj.Isak Andic, eden najbogatejših Špancev, je umrl 14. decembra 2024 po padcu s 150-metrske previsne stene. Na pohodu je bil skupaj z najstarejšim sinom, ki je tudi poklical na pomoč. Policiji je dejal, da je hodil prvi, ko je za seboj nenadoma zaslišal zvok padajočega kamenja. Ko se je obrnil, je videl, kako je oče padel.

Zdelo se je kot tragična nesreča, toda Jonathan je enkrat trdil, da je bil pred očetom, drugič sta hodila skupaj. Dejal naj bi, da je oče tik pred padcem fotografiral, a njegov telefon so našli v žepu.Domnevna nesreča se je zgodila na nezahtevnem delu poti, ki velja za dovolj varnega, da tja na pohode vodijo tudi šolarje. Preiskovalci so prepričani, da Isaku Andicu tam ne bi moglo spodrsniti, vsaj ne tako, kot trdi njegov sin. Poleg tega naj se tudi sledi ne bi ujemale z zgodbo. Odtis stopala na mestu, kjer je po trditvah Jonathana oče padel, menda ne ustreza zdrsu in padcu. Dvome vzbuja tudi položaj, v katerem so našli truplo.

Sodnik je presodil

Preiskovalni sodnik je poleg tega opozoril, da je Jonathan Andic v tednu pred pohodom z očetom kar trikrat šel na kraj, kjer je ta nato umrl. Oktobra so primer znova odprli, Jonathan je postal osumljenec. Sodnik je presodil, da so zbrali dovolj dokazov, da je mladi Andic "aktivno in naklepno sodeloval" pri smrti svojega očeta.

Isac in Jonatan Andic na eni od modnih revij modne znamke Mango, ki jo je Isac z bratom ustanovil leta 1984. FOTO: Instagram