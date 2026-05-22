  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOKAZOV JE DOVOLJ

Sumljive okoliščine smrti španskega bogataša, sin sodeloval pri smrti očeta

Sin ustanovitelja Manga po plačilu varščine na prostosti. Dovolj dokazov, da je sodeloval pri smrti svojega očeta.
Leto in pol od smrti očeta so aretirali njegovega sina Jonathana Andica. FOTO: Facebook
Leto in pol od smrti očeta so aretirali njegovega sina Jonathana Andica. FOTO: Facebook
G. S.
 22. 5. 2026 | 07:30
2:05
A+A-

Jonathan Andic, ki so ga v začetku tedna aretirali zaradi suma, da je povezan s smrtjo očeta, ustanovitelja modnega imperija Mango, je po plačilu milijona evrov varščine spet na prostosti. Petinštiridesetletnik vztraja, da ni kriv, a njegova zgodba naj bi imela več lukenj.Isak Andic, eden najbogatejših Špancev, je umrl 14. decembra 2024 po padcu s 150-metrske previsne stene. Na pohodu je bil skupaj z najstarejšim sinom, ki je tudi poklical na pomoč. Policiji je dejal, da je hodil prvi, ko je za seboj nenadoma zaslišal zvok padajočega kamenja. Ko se je obrnil, je videl, kako je oče padel.

Zdelo se je kot tragična nesreča, toda Jonathan je enkrat trdil, da je bil pred očetom, drugič sta hodila skupaj. Dejal naj bi, da je oče tik pred padcem fotografiral, a njegov telefon so našli v žepu.Domnevna nesreča se je zgodila na nezahtevnem delu poti, ki velja za dovolj varnega, da tja na pohode vodijo tudi šolarje. Preiskovalci so prepričani, da Isaku Andicu tam ne bi moglo spodrsniti, vsaj ne tako, kot trdi njegov sin. Poleg tega naj se tudi sledi ne bi ujemale z zgodbo. Odtis stopala na mestu, kjer je po trditvah Jonathana oče padel, menda ne ustreza zdrsu in padcu. Dvome vzbuja tudi položaj, v katerem so našli truplo.

Sodnik je presodil

Preiskovalni sodnik je poleg tega opozoril, da je Jonathan Andic v tednu pred pohodom z očetom kar trikrat šel na kraj, kjer je ta nato umrl. Oktobra so primer znova odprli, Jonathan je postal osumljenec. Sodnik je presodil, da so zbrali dovolj dokazov, da je mladi Andic "aktivno in naklepno sodeloval" pri smrti svojega očeta.

Isac in Jonatan Andic na eni od modnih revij modne znamke Mango, ki jo je Isac z bratom ustanovil leta 1984. FOTO: Instagram
Isac in Jonatan Andic na eni od modnih revij modne znamke Mango, ki jo je Isac z bratom ustanovil leta 1984. FOTO: Instagram

Štiri milijarde naj bi bilo vredno podjetje Mango.

Več iz teme

Jonathan AndicsmrttragedijaMangoŠpanijaočesin
ZADNJE NOVICE
08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
08:39
Novice  |  Slovenija
ŠE BOLJŠI KOT LANI

Na Kalvarijo rekordnih 91 ekip, najhitrejši tolminski policisti, sledili sta ekipi gostiteljev (FOTO)

Zbrana sredstva bodo namenili Centru za sluh in govor Maribor.
22. 5. 2026 | 08:39
08:30
Šport  |  Športni trači
KYLE BUSCH

Po resni bolezni včeraj umrl legendarni dirkač, star bil komaj 41 let (FOTO)

Dvakratni pokalni prvak je veljal za enega največjih dirkačev v zgodovini Nascarja.
22. 5. 2026 | 08:30
08:29
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
MNENJA PSIHIATROV

Postopek v primeru moževe morilke Anje: kljub prepovedi približevanja je živel pri njej

Postopek v primeru Anje Repnik Berša krojijo psihiatri.
Boštjan Celec22. 5. 2026 | 08:29
08:20
Bulvar  |  Glasba in film
PONOSNI NA MINULIH 100 LET

Pihalni orkester igra od 1926. in ohranja godbeniško tradicijo, preboldski ​župan je ponosen član (FOTO)

Umetniški vodja je direktor žalskega ŽKST in preboldski ​župan.
Darko Naraglav22. 5. 2026 | 08:20
08:06
Bulvar  |  Domači trači
TRAJNOSTNA MODA

Slovenske obleke na rdeči preprogi: Matea Benedetti z osmimi kreacijami v Cannesu (FOTO)

Slovenska oblikovalka Matea Benedetti je ustvarila osem kreacij, ki so bile skupaj z največjimi svetovnimi modnimi hišami pod žarometi enega najpomembnejših filmskih festivalov.
Gordana Stojiljković22. 5. 2026 | 08:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Tudi Slovenci navdušeni nad to novostjo v Zagrebu (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 07:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Tudi Slovenci navdušeni nad to novostjo v Zagrebu (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

S športom ustvarjamo boljši svet: 1. junija bo dobrodelni odbojkarski spektakel

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki