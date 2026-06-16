Svak napadel svakinjo in ji s skalpelom prerezal vrat, motiv pa je bizaren in srhljiv

Strašno družinsko nasilje se je včeraj zgodilo v bližini Beograda, ko je Ž. N. (69) sredi ulice s skalpelom prerezal vrat svoji svakinji I. N. (70), poroča Telegraf.rs. Nesrečna ženska je, oblita s krvjo, uspela priteči v lokalno ambulanto, kjer so ji rešili življenje, medtem ko so osumljenca takoj aretirali, potem ko je priznal, da je izgubil razum, ker mu je žrtev zabrusila, da bo »kmalu umrl«. V tradiciji balkanskih družin je beseda »dever« (svak, brat ženina oziroma možev brat) nekoč označevala zaščitnika, prvega ob bratu. Včeraj je v bližini Beograda ta beseda dobila ostrino skalpela.

Ž. N. in I. N., žena njegovega pokojnega brata, sta na ramenih nosila vreče starih zamer, neporavnanih računov in tihega, nakopičenega sovraštva. Včeraj je ta vreča počila sredi ulice in družinsko dramo spremenila v krvavi obračun.

Beg v zavetje ambulante

Po kratkem, a burnem besednem prepiru pod milim nebom je 69-letnik segel po orožju, ki ga pogosteje najdemo v rokah umetnikov ali obrtnikov kot morilcev – po skalpelu. Ena sama poteza je zadostovala, da se je običajna primestna ulica spremenila v prizorišče grozljivke. I. N. je začutila hlad jekla na svojem vratu. Oblita s krvjo se je uspela iztrgati napadalcu in steči v bližnjo ambulanto. Zdravniki so ukrepali v trenutku, oskrbeli globoko ureznino in ugotovili najpomembnejše – rezilo je zgrešilo glavne arterije. Življenje poškodovane ženske ni več ogroženo, njen mir pa najverjetneje je – za vedno.

Besede, ki so sprožile napad

Policija je kmalu po napadu izsledila in aretirala Ž. N. Dogajanje med zaslišanjem je razkrilo bizarno in temačno ozadje tega kaznivega dejanja. Osumljenec dejanja ni zanikal. Nasprotno, mirno je pojasnil, kaj je sprožilo njegov napad. »Že leta smo v slabih odnosih, tudi prej me je žalila na ulici,« se je zagovarjal pred preiskovalci.

Nato pa je izrekel stavek, ki po mnenju preiskovalcev kaže na popolno izgubo samonadzora: »Toda včeraj mi je zabrusila, da bom kmalu umrl. To me je popolnoma spravilo s tira in razbesnelo,« piše Telegraf.rs.