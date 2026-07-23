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POLICISTI ŠOKIRANI NAD IDENTITETO OSUMLJENCA

Svetovalec v Hrvaški narodni banki in univerzitetni predavatelj z nožem ropal po Zagrebu

38-letni doktor znanosti in univerzitetni predavatelj naj bi v manj kot pol ure zagrešil dva ropa. Zdaj je v priporu, trdi pa, da se dogodkov ne spominja.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
A. G.
 23. 7. 2026 | 14:51
4:41
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Po poročanju hrvaškega portala Index je 38-letnik, osumljen dveh ropov v Zagrebu, eden glavnih svetovalcev v Hrvaški narodni banki (HNB). Gre za doktorja znanosti, predavatelja na več fakultetah ter avtorja številnih znanstvenih in strokovnih del ter knjig. Trenutno je v priporu v zaporu Remetinec. Po navedbah Indexa je 16. julija najprej oropal bencinsko črpalko Ine v zagrebški četrti Siget, od koder naj bi odnesel približno 700 evrov. Približno 20 minut pozneje naj bi vstopil še v frizerski salon, kjer je po navedbah preiskovalcev frizerki zagrozil z nožem in ji odvzel okoli 50 evrov. Stranke, ki so bile takrat v salonu, so v strahu pobegnile.

Kot piše Index, so hrvaški policisti osumljenca kmalu prijeli, presenetilo pa jih je, da gre za človeka z ugledno znanstveno in poslovno kariero, ki je v medijih pogosto nastopal kot finančni strokovnjak. Po njegovih navedbah naj bi ga v kazniva dejanja pahnile finančne težave. Portal dodaja, da naj bi imel tudi resne psihične težave, zaradi katerih se je zdravil, zato njegovega polnega imena ne objavljajo.

Trdi, da je doživel izgubo spomina

Osumljenec je preiskovalcem povedal, da je vsakodnevno jemal več zdravil in da je tistega dne odhajal v dnevno bolnišnico. Pred tem naj bi zdravila pomešal z alkoholom, pri čemer so mu policisti izmerili 1,2 promila alkohola v krvi. Priznal naj bi tudi prekomerno uživanje alkohola.

Zatrjuje, da je doživel popolno izgubo spomina in se roparskega pohoda ne spominja. Na posnetkih nadzornih kamer, priloženih kazenski ovadbi, pa naj bi bilo videti, kako prodajalki na bencinski črpalki grozi z besedami. Čeprav po doslej znanih podatkih ni bil oborožen, je bila grožnja dovolj, da je prišel do denarja.

Izvršbe zaradi dolgov

Med javno dostopnimi podatki obstaja več izvršilnih postopkov zaradi neplačanih računov in nevrnjenih posojil. Ker nekateri dolgovi segajo že v lansko leto, se zastavlja vprašanje, ali njegovo delovno okolje za težave res ni vedelo. Hrvaška narodna banka je po medijskih objavah sporočila, da preverja identiteto osumljenca. Če bo uradno potrjeno, da gre za njihovega zaposlenega, bodo skladno z delovno-pravno zakonodajo sprožili postopek izredne odpovedi delovnega razmerja.

Je eden glavnih svetovalcev v Hrvaški narodni banki (HNB). FOTO: Ljubo Vukelić
Je eden glavnih svetovalcev v Hrvaški narodni banki (HNB). FOTO: Ljubo Vukelić

Po informacijah Indexa je osumljenec zaposlen kot glavni svetovalec v sektorju za komuniciranje Hrvaške narodne banke. Pred tem je bil direktor direktorata za monetarno politiko, še prej pa svetovalec v direktoratu za modeliranje. Nedavno je moderiral tudi panel o finančni stabilnosti, ki ga je organizirala prav HNB. Po navedbah portala Mojaplaca.hr se plače glavnih svetovalcev v HNB gibljejo med približno 1.300 in 3.000 evri.

Predaval je na več fakultetah

Osumljenec je predaval na več visokošolskih ustanovah v Zagrebu, med drugim na Ekonomski fakulteti, Zagrebški šoli za ekonomijo in management ter Medicinski fakulteti. Je tudi avtor oziroma soavtor številnih znanstvenih in strokovnih del s področja javnih financ, davčne in monetarne politike, gospodarske rasti ter uvedbe evra.

V javnosti je pogosto nastopal kot finančni analitik in komentator gospodarskih tem.

Pravnomočno obsojen zaradi nasilja nad materjo

Po odločitvi Županijskega sodišča v Veliki Gorici na Hrvaškem mu je bil odrejen pripor. Njegova odvetnica je predlagala hišni pripor, vendar je bil predlog zavrnjen, saj je bil po poročanju Indexa nedavno pravnomočno obsojen zaradi nasilja nad materjo, s katero bi moral bivati.

Med zaslišanjem je dejal: »Ne vem, kako sem prišel do te bencinske črpalke. Živim v Novem Zagrebu in tam vsak dan nakupujem. Tam kupujem tudi vodo za svojega psa.«

Na vprašanja hrvaškega portala Index se je odzvala tudi Hrvaška narodna banka, ki je sporočila, da primer preverja. Odgovore na dodatna vprašanja pa naj bi objavili, ko jih bodo prejeli.

38-letnik, osumljen dveh ropov v Zagrebu, eden glavnih svetovalcev v Hrvaški narodni banki (HNB). Gre za doktorja znanosti, predavatelja na več fakultetah ter avtorja številnih znanstvenih in strokovnih del ter knjig. Trenutno je v priporu v zaporu Remetinec.

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POLICISTI ŠOKIRANI NAD IDENTITETO OSUMLJENCA

Svetovalec v Hrvaški narodni banki in univerzitetni predavatelj z nožem ropal po Zagrebu

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