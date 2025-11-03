Svojci v bolnišnici obiskali 38-letnico in jo na tleh našli mrtvo

Nezaslišano dogajanje v bolnišnici v Nikšiću pretresa Črno goro. Družina 38-letne ženske, ki se je zdravila na internem oddelku tamkajšnje bolnišnice, je ob obisku doživela šok – svojo hčerko, sestro in ženo so našli mrtvo, ležala je kar na tleh bolniške sobe.

Višje državno tožilstvo je že začelo preiskavo tragičnega primera, so potrdili za Vijesti. Dežurni tožilec je odredil obdukcijo, da bi razjasnili, kaj se je zgodilo.

Družina našla truplo

Po neuradnih informacijah so pokojno na tleh bolniške sobe našli njeni svojci, ki so jo prišli obiskat. Ženska je bila pred tem dva tedna hospitalizirana zaradi več kroničnih bolezni.

Direktor Splošne bolnišnice Nikšić Zoran Mrkić je potrdil smrt pacientke in pojasnil, da so svojci izrazili dvom v način zdravljenja, zato je bila odrejena obdukcija. »Vso medicinsko dokumentacijo smo že predali tožilstvu, naknadno pa jim bomo dostavili tudi obdukcijski izvid,« je dejal Mrkić in dodal, da bodo podrobnosti znane, ko bodo pristojni organi ugotovili vsa dejstva.

Ni prvi tragični dogodek

To je že drugi šokanten primer v tej bolnišnici v kratkem času. Le nekaj dni prej, 25. oktobra, je tam umrla komaj rojena deklica. Po besedah staršev naj bi se dojenčica zadušila, potem ko je po hranjenju bljuvala.