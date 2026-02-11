Takšna kazen grozi nuni, ki si je izmislila, da jo je napadel migrant

Redovnica T. Z. je preiskovalcem priznala, da si je lani sama povzročila vbodno rano v trebuh, nato pa na urgenci lagala, da jo je na ulici napadel neznani moški in pri tem kričal Allahu akbar. Kot je povedala, je to storila, ker je bila v šoli zelo obremenjena, v samostanu pa so nanjo pritiskali zaradi diplomske naloge, ki ji je ni uspelo dokončati. Ker jim vsega tega ni zmogla priznati, se je hotela »samo malo poškodovati« in si s tem kupiti čas. Na spletu je iskala način, kako to storiti, da poškodba ne bi bila prehuda. Hotela je tudi, da predstojnice ne izvedo, da si je to storila sama, zato si je izmislila napad, še več, po škandalu si je vzela leto premora od samostana.

Želela si je kupiti čas za diplomo.

Tožilstvo ji zdaj očita lažno prijavo kaznivega dejanja. Preiskava je naposled pokazala, da na kraju, ki ga je navedla, niso našli krvi, videoposnetek pa v času napada tam ni pokazal njenega gibanja. Policisti so nato v njenem domu odkrili sledi brisanja krvi, v smeteh pa krvavo majico, mokre robčke, nogavice, britvico, embalažo in nož. Kriminalisti so zdaj potrdili, kje je dan prej kupila kuhinjski nož, ki so ga pozneje našli odvrženega pri njenem domu – z madeži krvi in drobnimi dlačicami. Psihiatrični pregled ni pokazal nobenih hujših motenj, zaradi česar tožilstvo predlaga pogojno zaporno kazen s triletnim preizkusnim rokom in plačilo stroškov postopka.