Hrvaški preiskovalni novinar Domagoj Margetić v knjigi Plačaj in streljaj (Plati i pucaj) razkriva nove grozljive podrobnosti o bogataših, ki so v času obleganja Sarajeva tja prihajali za zabavo streljat civiliste. V knjigi navaja dokumente, ki mu jih je dal bosanski obveščevalni častnik Nedžad Ugljen, ki je bil ubit leta 1996.

Margetić v knjigi piše o bogataših iz Italije, ZDA, Kanade in Rusije, ki so med letoma 1992 in 1996 v družbi srbskih ostrostrelcev prihajali za zabavo streljat civiliste. Za streljanje na moške in ženske srednjih let so plačali 80.000 takratnih mark, kar je danes približno 69.400 evrov, za streljanje mladih žensk so morali odšteti 95.000 mark, kar je danes približno 82.400 evrov, za nosečnice pa je bila cena 110.000 mark oziroma približno 95.400 evrov.

Priletel je s helikopterjem in želel streljati na otroke

Avtor knjige je za časnik The Times povedal, da »je Ugljen tudi zapisal, da so tujci tekmovali, kdo bo ustrelil najlepšo žensko«. Vir mu je še dejal, da so mu mnogi povedali, da je bil med strelci tudi evropski kralj: »Priletel je s helikopterjem, se nastanil v Vogošći blizu Sarajeva in želel streljati na otroke.« V povezavi s t. i. safariji v Sarajevu sedaj v Italiji preiskujejo 80-letnega Italijana, šoferja, ki naj bi bil vpleten v organizacijo izletov v Sarajevo.

Med letoma 1992 in 1996 je bilo v Sarajevu zaradi ostrostrelcev in obstreljevanja ubitih več kot 10.000 ljudi.