Teroristični zločin na obrobju prestolnice?! Moški umrl, deklica ustreljena osemkrat: »Huje ranjena, a stabilna«

V streljanju v francoskem mestecu Trappes na obrobju Pariza je bil danes ubit moški, pet ljudi je bilo ranjenih, med njimi 12-letnica. Po navedbah policije je 39-letni moški streljal na mimoidoče iz avtomobila, preden so ga aretirali. Tožilstvo incident preiskuje kot teroristični napad. Predsednik Emmanuel Macron v ozadju vidi rasizem. »Nekdo je iz svojega vozila streljal na več ljudi, ki so se nahajali ob njegovi poti v Trappesu in La Verriereju,« je na družbenih omrežjih sporočil župan Trappesa Ali Rabeh. Podobno je kasneje sporočila tudi policija, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po zadnjih podatkih je umrl moški, pet ljudi je bilo ranjenih, med njimi 12-letna deklica. Deklica je bila po navedbah župana občine La Verriere Nicolasa Dainvilla ustreljena osemkrat in je »huje ranjena, a stabilna«.

Rabeh je za televizijo BFMTV povedal, da je moški, ki so ga kmalu zatem aretirali, med vožnjo skozi Trappes in sosednjo občino La Verriere »streljal na slepo, da bi povzročil prelivanje krvi«. Po njegovih besedah sta bila moški, ki ga je ubil, in eden od ranjenih, ki je v kritičnem stanju, afriškega porekla. Napad je obsodil kot »rasističen, verjetno islamofoben napad«.

Notranji minister Laurent Nunez, ki je obiskal kraj napada, je dejal, da je to bil »nedvomno teroristični zločin«. Povedal je, da je »moški ubil eno osebo in ranil pet drugih«, in da ga je policija hitro prijela in s tem »verjetno prekinila njegovo morilsko pot«, ki je trajala malo manj kot četrt ure. Francoski predsednik Macron je sporočil, da »francoski narod stoji ob strani žrtvam te grozne preizkušnje«. Kasneje je tudi obiskal prizorišče napada in menil, da je šlo za terorističen napad na podlagi »rasistične ideologije«.

Incident se je zgodil dopoldne v mestu v departmaju Yvelines, ki je od središča francoske prestolnice oddaljeno približno 25 kilometrov. Osumljenca so kmalu po streljanju aretirali v bližnjem kraju Coignieres. Navedbe policije je v zapisu na omrežju X potrdil premier Sebastien Lecornu in dodal, da gre za »resen incident«. Vsi viri (...) so v celoti mobilizirani. Zadevo spremlja nacionalno protiteroristično tožilstvo,« je zapisal.

Francoski mediji so poročali, da je bilo stanovanje storilca polno plinskih jeklenk in da je imel ob aretaciji pri sebi avtomatsko pištolo, solzivec in kokain. Razmere v Franciji so trenutno izredno napete, medtem ko se država pripravlja na nov val demonstracij, napovedan za soboto. Prvi val množičnih protestov proti draginji je v Parizu in številnih drugih mestih potekal minulo soboto, spremljali so jih izgredi, spopadi s policijo, plenjenje in požiganje.