Težak dan za Muskovega tekmeca: Bezosova raketa eksplodirala v veliki ognjeni krogli

Raketa New Glenn podjetja Blue Origin, ki ga je ustanovil ameriški milijarder Jeff Bezos, je v četrtek zvečer po lokalnem času eksplodirala med preizkusom na tleh na izstrelitveni ploščadi v Cape Canaveralu na Floridi. V neposrednem prenosu tega dogodka je bilo mogoče videti veliko eksplozijo in ogromno ognjeno kroglo. Podjetje Blue Origin je na omrežju X sporočilo, da je med testom prišlo do »anomalije«. »Nihče od zaposlenih ni pogrešan. Takoj ko bomo izvedeli več, bomo delili informacije.« Milijarder Bezos je na X zapisal, da preiskava vzroka nesreče že poteka. »Zelo težak dan, a obnovili bomo vse, kar je treba obnoviti, in spet bomo leteli. Vredno je,« je dodal.

Nesreča predstavlja precejšen zastoj za Blue Origin, medtem ko se je podjetje pripravljalo na četrto izstrelitev rakete New Glenn. Incident se je zgodil le nekaj tednov po tem, ko so zaznali težavo med tretjo izstrelitvijo rakete New Glenn, ko je tovor zaradi napake na enem od raketnih motorjev pristal v napačni orbiti. Zaradi tega je ameriška Uprava za varnost v zračnem prometu (FAA) sprožila preiskavo. Podjetje Blue Origin rakete tega tipa razvija že skoraj desetletje, med drugim v želji, da bi konkuriralo podjetju Space X milijarderja Elona Muska. Slednji je na omrežju X v odzivu na videoposnetek eksplozije komentiral: »Zelo žalostno. Rakete so zahtevne.«