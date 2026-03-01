Dekleti (17, 19) se po hudi nesreči borita za življenje, še dve hudo poškodovani (FOTO)

Na kraj dogodka so nemudoma prispeli gasilci prostovoljnega gasilskega društva in javne gasilske enote Sinj, policija ter ekipe nujne medicinske pomoči. Po podatkih policijske uprave se je nesreča zgodila ob 11.45, ko je vozilo iz neznanega razloga zapeljalo s ceste. Vse štiri udeleženke so potrebovale zdravniško pomoč. Policisti so na kraju opravili ogled, promet pa je do zaključka intervencije potekal po enem voznem pasu.

Po neuradnih informacijah sta dve dekleti utrpeli življenjsko ogrožajoče poškodbe. Gre za eno polnoletno osebo, rojeno leta 2007, in eno mladoletnico, rojeno leta 2009. Obe sta zaradi hudih poškodb hospitalizirani na oddelku za intenzivno zdravljenje. Preostali dve potnici, obe rojeni leta 2008, sta prav tako huje poškodovani, vendar njuno zdravstveno stanje po zadnjih podatkih ostaja stabilno. Zdravniška oskrba in dodatne preiskave vseh poškodovanih še potekajo.