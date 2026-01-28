Težko je huje za družino: ribnik je vzel življenje trem zelo mladim bratom

V ameriškem mestu Bonham, ki je približno 100 kilometrov severovzhodno od Dallasa, se je zgodila velika tragedija, o kateri poroča portal fox4news.com, Po besedah gasilske enote mesta Bonham so v ribniku umrli mladi bratje. Sorodniki so povedali, da so bili stari komaj 6, 8 in 9 let. 8- in 9- letnika so po nesreči potegnili iz vode in ju odpeljali v bolnišnico, a jima tam niso uspeli rešiti življenja. 6-letnika so uspeli potegniti na kopno kasneje, a je bilo tudi zanj že prepozno.

Kot je za FOX 4 povedala mama treh otrok, bi se morali sankati, a se to ni zgodilo. Po njenih besedah je najmlajši sin potonil, nato pa sta starejša brata skočila v ribnik, da bi mu pomagala. Njuna reakcija je bila instinktivna in junaška, saj očitno nista pomislila nase, temveč sta želela rešiti mlajšega bratca. A tudi onadva sta se začela utapljati, saj je bila voda ledeno mrzla, v takšni vodi pa je težje plavati. Da se bratje utapljajo, je mami prišla povedat njena hčerka.

Mami jih ni uspelo rešiti

Mama je takoj prihitela na pomoč, v paniki in strahu za življenja svojih otrok. »Tekla sem proti ribniku in skočila vanj. Poskušala sem jih rešiti, hkrati pa sem se poskušala ohraniti pri življenju,« je dejala mama. Žal je bilo reševanje zanjo neuspešno. »Jaz sem bila sama, oni pa so bili trije, in vsi so me hkrati potrebovali. Preprosto nisem mogla ... nisem jih mogla rešiti,« je dejala in dodala: »Vedela sem, da so že odšli, in morala sem se zbrati za druga dva, ki sta vse skupaj gledala.« V družini je bilo sicer šest otrok, a izguba treh je grozovita stvar za vse bližnje.