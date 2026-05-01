To bo doletelo nadarjenega najstnika iz Splita, ki je pošiljal grozilna sporočila

Potem ko je zadnja dva tedna Hrvaško pretresal val elektronskih sporočil z grozilno vsebino, tarče pa so bile v glavnem šole, tudi nakupovalna središča in druge ustanove, je policija včeraj aretirala več osumljencev, med njimi komaj 15-letnega dijaka iz Splita. Najstnik naj bi bil izredno nadarjen za računalništvo in informatiko, ko smo že pisali, naj bi se povezal s strežniki v Estoniji ter grozilno elektronsko pošto pošiljal preko njih, misleč, da ga organi pregona tako ne bodo odkrili. A zgodilo se je prav to.

V četrtek zjutraj so na njegova vrata potrkali policisti in preiskovalci ter ga odpeljali na policijsko postajo, kot piše Slobodna Dalmacija, so ga ovadili zaradi kaznivega dejanja teroristične grožnje, za kar mu grozi zaporna kazen od enega do osmih let. Privedli so ga tudi že pred preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča v Splitu, ki pa je odločil, da si dijak ne zasluži, da bi končal v priporu. Čeprav je splitsko okrožno državno tožilstvo zaradi ponovitvene nevarnosti zahtevalo, da najstnika vtaknejo za rešetke, je preiskovalni sodnik ocenil, da bi bil to za 15-letnika kljub vsemu prestrog ukrep. Namesto tega je odredil, da se ga namesti pod nadzor Centra za socialno delo, in kar bo za fanta najverjetneje še veliko hujša kazen - odredil mu je prepoved dostopa do interneta.