To je 25-letna žrtev skupinskega posilstva, ki so jo evtanazirali, oče pogorel na Evropskem sodišču (VIDEO)

Noelio Castillo Ramos (25) iz Barcelone so v četrtek okoli 18. ure evtanazirali v bolnišnici pri Barceloni.

To se je zgodilo po dolgem pravnem boju z njenim očetom, ki se je končal z odločitvijo Evropskega sodišča za človekove pravice v njeno korist.

Noelia Castillo Ramos je povedala, da jo je leta 2022 dvakrat posilil njen bivši fant, drugič pa trije fantje.

Leta 2022 so jo zaradi psihičnih težav namestili v državno ustanovo, a tam jo je skupinsko posilila skupina priseljencev iz severne Afrike.

Travma jo je zlomila

Meseci pozneje je poskušala storiti samomor s skokom s petega nadstropja stavbe. Padec je preživela, vendar je ostala paralizirana. Namesto da bi ji zagotovili dolgoročno podporo, so ji španski organi kot rešitev ponudili pomoč pri samomoru. Včeraj se je, kljub številnim ljudem, ki so prišli v bolnišnico, da bi ji izkazali podporo, Noelia žal odločila končati svoje življenje. Njenih posiljevalcev nikoli niso bili aretirali in so še danes na prostosti.

»Zdaj želim oditi v miru in nehati trpeti«

»Zdaj želim oditi v miru in nehati trpeti,« je Noelia povedala v španski televizijski oddaji Y Ahora Sonsoles, v svojem edinem intervjuju. Noelia je dejala, da je bila od začetka »zelo jasna« glede želje po smrti.

Oče proti hčerki Noelia se je psihiatrično zdravila od svojega 13. leta, ko sta se njena starša ločila. Sčasoma so ji diagnosticirali obsesivno-kompulzivno motnjo (OKM) in mejno osebnostno motnjo (MMO). Njen oče Geronimo Castillo, ki ga podpira ultrakonzervativna zagovorniška skupina Abogados Cristianos oziroma krščanski odvetniki, je trdil, da je Noeliina duševna bolezen zmanjšala njeno sposobnost odločitve o končanju življenja. Med skoraj dveletno pravno bitko je primer vodil po španskih sodiščih in februarja končno prišel do španskega ustavnega sodišča. Sodišče je njegov argument zavrnilo in razsodilo, da ni bilo kršitve temeljnih človekovih pravic. Nazadnje je zadevo predložil Evropskemu sodišču za človekove pravice, kjer je bila njegova zahteva za začasne ukrepe za zaustavitev Noeliine evtanazije 10. marca zavrnjena, je navedel El Pais.

»Nihče v moji družini ni naklonjen evtanaziji. Kaj pa vsa bolečina, ki sem jo pretrpela v vseh teh letih,« je dejala. Povedala je še, da se je »vedno počutila osamljeno« in da je »svoj svet videla zelo temačen«, še preden je zaprosila za evtanazijo. Njena mati, Yolanda 'Yoli' Ramos, je v omenjeni španski televizijski oddaji povedala, da upa, da si bo hči premislila in da bo ob njej »do samega konca«.