DVAKRAT POSILJENA

To je 25-letna žrtev skupinskega posilstva, ki so jo evtanazirali, oče pogorel na Evropskem sodišču (VIDEO)

Njenih posiljevalcev nikoli niso bili aretirali in so še danes na prostosti.
Noelia Castillo Ramos. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube
M. U.
 27. 3. 2026 | 14:23
Noelio Castillo Ramos (25) iz Barcelone so v četrtek okoli 18. ure evtanazirali v bolnišnici pri Barceloni.

To se je zgodilo po dolgem pravnem boju z njenim očetom, ki se je končal z odločitvijo Evropskega sodišča za človekove pravice v njeno korist.

Noelia Castillo Ramos je povedala, da jo je leta 2022 dvakrat posilil njen bivši fant, drugič pa trije fantje.

Filmska igralka želi končati svoje življenje: želi si umreti že od osmega leta

Leta 2022 so jo zaradi psihičnih težav namestili v državno ustanovo, a tam jo je skupinsko posilila skupina priseljencev iz severne Afrike.

Travma jo je zlomila

Meseci pozneje je poskušala storiti samomor s skokom s petega nadstropja stavbe. Padec je preživela, vendar je ostala paralizirana. Namesto da bi ji zagotovili dolgoročno podporo, so ji španski organi kot rešitev ponudili pomoč pri samomoru. Včeraj se je, kljub številnim ljudem, ki so prišli v bolnišnico, da bi ji izkazali podporo, Noelia žal odločila končati svoje življenje. Njenih posiljevalcev nikoli niso bili aretirali in so še danes na prostosti.

»Zdaj želim oditi v miru in nehati trpeti«

»Zdaj želim oditi v miru in nehati trpeti,« je Noelia povedala v španski televizijski oddaji Y Ahora Sonsoles, v svojem edinem intervjuju. Noelia je dejala, da je bila od začetka »zelo jasna« glede želje po smrti.

Oče proti hčerki

Noelia se je psihiatrično zdravila od svojega 13. leta, ko sta se njena starša ločila. Sčasoma so ji diagnosticirali obsesivno-kompulzivno motnjo (OKM) in mejno osebnostno motnjo (MMO). Njen oče Geronimo Castillo, ki ga podpira ultrakonzervativna zagovorniška skupina Abogados Cristianos oziroma krščanski odvetniki, je trdil, da je Noeliina duševna bolezen zmanjšala njeno sposobnost odločitve o končanju življenja. Med skoraj dveletno pravno bitko je primer vodil po španskih sodiščih in februarja končno prišel do  španskega ustavnega sodišča. Sodišče je njegov argument zavrnilo in razsodilo, da ni bilo kršitve temeljnih človekovih pravic. Nazadnje je zadevo predložil Evropskemu sodišču za človekove pravice, kjer je bila njegova zahteva za začasne ukrepe za zaustavitev Noeliine evtanazije 10. marca zavrnjena, je navedel El Pais.

Upokojenko evtanazirali proti njeni volji, ker je bil mož preutrujen

»Nihče v moji družini ni naklonjen evtanaziji. Kaj pa vsa bolečina, ki sem jo pretrpela v vseh teh letih,« je dejala. Povedala je še, da se je »vedno počutila osamljeno« in da je »svoj svet videla zelo temačen«, še preden je zaprosila za evtanazijo.  Njena mati, Yolanda 'Yoli' Ramos, je v omenjeni španski televizijski oddaji povedala, da upa, da si bo hči premislila in da bo ob njej »do samega konca«.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Novice  |  Svet
NALOŽBE

Izjemna priložnost za nakup prestižne nepremičnine na Hrvaškem

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
Lifestyle  |  Praznično
VELIKA NOČ

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Podatki kot skrito orožje: podjetja šele zdaj razkrivajo resnico

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
Novice  |  Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Kar je razkril madžarski chef, je marsikoga presenetilo

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Bolečine v hrbtu, ki ne minejo? Vzrok vas lahko preseneti

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
Novice  |  Slovenija
DEMENCA

Smo res pripravljeni na to, kar prihaja?

Spominčica – Alzheimer Slovenija je v preteklih letih pomembno prispevala k razvoju strokovne razprave o demenci v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
26. 3. 2026 | 15:20
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
