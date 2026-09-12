To je 30-letni Stefan, ki je umrl po padcu s petega nadstropja: »Bil je izjemno čista duša«

Srbsko planinsko-športno društvo Stena se je poslovilo od svojega člana in alpinista Stefana Smiljanića (30), ki je 9. septembra tragično umrl med višinskimi deli v Beogradu. »Z veliko žalostjo vas obveščamo, da je naš član in alpinist Stefan Smiljanić včeraj tragično umrl med višinskimi deli. Bil je izjemno čista duša, velik prijatelj in odličen trener. Za njim ostaja velika praznina. Slava mu!« so zapisali v društvu.

30-letnik je življenje izgubil v hudi nesreči v Žički ulici v Beogradu. Med opravljanjem višinskih del je padel s petega nadstropja stavbe na streho trolejbusa, piše telegraf.rs.

Nesreča se je zgodila med alpinističnimi deli pri nameščanju zunanje razsvetljave na stavbi. Po neuradnih informacijah je bil Stefan z vrvjo zavarovan na višini petega nadstropja, ko je po ulici pripeljal trolejbus.

Po besedah prič naj bi trolejbus z vzvratnim ogledalom zadel delovno vrv, s katero je bil 30-letnik zavarovan. Stefan naj bi nato izgubil oporo in z velike višine padel na streho vozila. Trolejbus se je ustavil nekaj hišnih številk naprej.

Eden od očividcev je opisal pretresljive trenutke nesreče. »Vse se je zgodilo v sekundi, nihče ni utegnil niti zavpiti. Trolejbus je normalno vozil po ulici, nato pa se je zaslišal oster in močan zvok. Vzvratno ogledalo je zadelo vrv, ki je visela s stavbe. Naslednje, kar sem videl, je bil grozljiv padec na streho vozila. Trolejbus se je takoj ustavil, ljudje so v šoku stekli ven, vendar nesrečnemu mladeniču ni bilo več pomoči. Kmalu so prispeli gasilci, da bi ga spustili ... Prizor je bil grozljiv,« je povedal.

Reševalci so ob prihodu na kraj nesreče lahko le potrdili njegovo smrt.