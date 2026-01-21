  • Delo d.o.o.
DRAMA

To je Amina (18), ki je pobegnila od moža, našli so jo golo in premraženo (VIDEO)

Je bila žrtev zlorabe?
Amina je pretekli teden objavila posnetek, v katerem je trdila, da ji je pri moževi družini dobro, da je nihče ne zlorablja in da ji ničesar ne manjka. FOTO: Gp Maljevac Fb
Amina je pretekli teden objavila posnetek, v katerem je trdila, da ji je pri moževi družini dobro, da je nihče ne zlorablja in da ji ničesar ne manjka. FOTO: Gp Maljevac Fb
M. U.
 21. 1. 2026 | 11:55
 21. 1. 2026 | 13:06
A+A-

Pred dnevi je prestrašena mati zaradi hčere, s katero, kot trdi, ji že štiri mesece ni uspelo vzpostaviti stika, na noge spravila pristojne službe v BiH. Njena hči Amina Dželilović je namreč poročena z moškim, ki skupaj s starši živi na območju Travnika. Zaskrbljena mati Azra Bećirović Dželilović trdi, da je družina zeta policiji že od prej znana zaradi prijav, povezanih s fizičnim in psihičnim nasiljem nad mladoletniki.

Hči žrtev zlorabe?

Mati je trdila, da je prejela informacije, da je njena hči žrtev zlorabe, da ji je prepovedano zapustiti hišo ali imeti stike z družino. Kasneje je potrdila, da je Amini le uspelo pobegniti od moža in njegove družine ter da je šla na policijsko postajo: »Uspelo ji je pobegniti, goli, bosi, premraženi,« je povedala Aminina mama.

»Amina je bila na postaji vidno pretresena. To je bilo tisto najhuje, česar sem se bala, da je bila maltretirana. Vsega tistega najhujšega, kar so ji počeli. Vendar ji je uspelo pobegniti. Hvala bogu, rešila si je golo življenje,« je skozi solze povedala za Avaz.

Amina je sicer pretekli teden objavila posnetek, v katerem je trdila, da ji je pri moževi družini dobro, da je nihče ne zlorablja in da ji ničesar ne manjka. Po pobegu se zdi, da nič od tega ni bilo res in da je bila morda prisiljena objaviti posnetek.

13:05
Novice  |  Slovenija
ZA VIKEND

Minister Sajovic razkril, kdaj slovenska častnika odhajata na Grenlandijo

Gre za enega častnika iz poveljstva sil in enega podčastnika iz enote za specialno delovanje.
21. 1. 2026 | 13:05
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
EZOTERIKA

Dr. Kenneth R. Pelletier, raziskovalec genetike: Prihodnost medicine so individualni epigenetski profili (Suzy)

Dr. Pelletier je velik pionir na področju integrativnega zdravja oz. alternativne medicine, ki je med prvimi razumel, kako pomemben je um kot temelj zdravljenja.
21. 1. 2026 | 13:00
12:14
Novice  |  Svet
V EVROPSKEM PARLAMENTU

Ko poslanec izgubi živce zaradi Trumpa: »Gospod predsednik, odj*****!« (VIDEO)

Ameriškemu predsedniku je povedal svoje.
21. 1. 2026 | 12:14
12:12
Novice  |  Slovenija
NA KOROŠKEM

Največja dražba lesa v Sloveniji: prvi hlodi že čakajo kupce

Na prizorišču je trenutno dobrih tri tisoč kubičnih metrov lesa.
Dejan Vodovnik21. 1. 2026 | 12:12
12:05
Bulvar  |  Domači trači
PODKAST REALITY CHECK

Poroka na prvi pogled: strokovnjak razložil vzroke za Janjino tečnobo, Anja pa razgrnila zgodbo o njenem dobivanju z Maticem po šovu

"Popolni" par, ki nima popolnoma nič skupnega? Strokovnjak Timotej Strnad, ki je vodil vse tri sezone eksperimenta z izjemo zadnje, razlaga svoj pogled na dogajanje med Janjo in Maticem.
21. 1. 2026 | 12:05
11:55
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
DRAMA

To je Amina (18), ki je pobegnila od moža, našli so jo golo in premraženo (VIDEO)

Je bila žrtev zlorabe?
21. 1. 2026 | 11:55

Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
