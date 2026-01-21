To je Amina (18), ki je pobegnila od moža, našli so jo golo in premraženo (VIDEO)

Pred dnevi je prestrašena mati zaradi hčere, s katero, kot trdi, ji že štiri mesece ni uspelo vzpostaviti stika, na noge spravila pristojne službe v BiH. Njena hči Amina Dželilović je namreč poročena z moškim, ki skupaj s starši živi na območju Travnika. Zaskrbljena mati Azra Bećirović Dželilović trdi, da je družina zeta policiji že od prej znana zaradi prijav, povezanih s fizičnim in psihičnim nasiljem nad mladoletniki.

Hči žrtev zlorabe?

Mati je trdila, da je prejela informacije, da je njena hči žrtev zlorabe, da ji je prepovedano zapustiti hišo ali imeti stike z družino. Kasneje je potrdila, da je Amini le uspelo pobegniti od moža in njegove družine ter da je šla na policijsko postajo: »Uspelo ji je pobegniti, goli, bosi, premraženi,« je povedala Aminina mama.

»Amina je bila na postaji vidno pretresena. To je bilo tisto najhuje, česar sem se bala, da je bila maltretirana. Vsega tistega najhujšega, kar so ji počeli. Vendar ji je uspelo pobegniti. Hvala bogu, rešila si je golo življenje,« je skozi solze povedala za Avaz.

Amina je sicer pretekli teden objavila posnetek, v katerem je trdila, da ji je pri moževi družini dobro, da je nihče ne zlorablja in da ji ničesar ne manjka. Po pobegu se zdi, da nič od tega ni bilo res in da je bila morda prisiljena objaviti posnetek.