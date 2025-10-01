To je Antonija, ki je umrla na poroki v Šibeniku, prijatelji skrušeni

Družina in prijatelji so na zadnjo pot pospremili Antonijo Đorđević, dekle, ki je tragično umrlo na poroki v Šibeniku, ko jo je zadela signalna raketa, ki jo je izstrelil eden od svatov.

Tragedija se je zgodila konec tedna, med poročnim slavjem pred katedralo. Nesrečno dekle je kmalu podleglo poškodbam, zdaj pa je na družbenih omrežjih objavljena osmrtnica, v kateri družina obvešča, da bo Antonija jutri pokopana.

»Z žalostjo in bolečino v srcu sporočamo sorodnikom, prijateljem in znancem žalostno vest, da je 27. septembra v 36. letu starosti tragično umrla naša hči, sestra, nečakinja, nevesta in teta Antonia Đorđević. Pogreb bo v sredo, 1. oktobra, na mestnem pokopališču Kvanj v Šibeniku,« piše v osmrtnici.

Antonija je umrla, potem ko je 52-letni moški, za katerega lokalni mediji poročajo, da je stric ženina, izstrelil signalno raketo, ki je zadela 36-letno ženino sestrično v glavo.

Nesrečno dekle so prepeljali v Splošno bolnišnico Šibenik, a je kljub naporom zdravnikov umrla. Eden od očividcev je povedal, da je raketa po nenavadni poti zadela nesrečno žensko v vrat.

Celotno mesto je še vedno v šoku zaradi tragedije, ki je doletela družino, na družbenih omrežjih pa so se oglasili številni prijatelji pokojne, pa tudi občani, ki je sploh niso poznali.

»Skupni spomini iz otroštva nikoli ne bodo zbledeli. Tvoj nasmeh bo ostal v mojem spominu.«; »Prepričana sem, da si bila čudovita na poroki svojega bratranca, naj ti bo lahka zemlja.«; »Čudovito dekle, počivaj v Božjem miru,« so se vrstijo ganljivi zapisi na družbenih omrežjih.