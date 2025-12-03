To je brutalno umorjeni sin politika: mučili so ga in živega sežgali v Mercedesu (VIDEO)

Umor 21-letnega Danyla K., sina namestnika župana Harkova – drugega največjega ukrajinskega mesta, je pretresel Ukrajino, pa tudi Avstrijo, kjer je bil mladenič ubit.

Umorjeni je študiral na Dunaju, živel je v luksuznem stanovanju ob Donavskem kanalu v okrožju Landstraße, prihaja pa iz premožne družine, ki je tudi prijavila njegovo izginotje. Policija zdaj razkriva podrobnosti mučenja in umora politikovega sina.

Umor z mučenjem

Ko so se v noči na 26. november v stanovanjskem kompleksu na ulici Marlen-Haushofer-Weg v dunajskem okrožju Donaustadt sprožili protipožarni alarmi, nihče ni posumil, da je vzrok umor z mučenjem. Črni mercedes je bil v požaru popolnoma uničen, truplo 21-letnega Ukrajinca pa so našli na zadnjem sedežu, navaja Kronen.

Ukrajinca je najprej v podzemni garaži hotela Sofitel pretepel kolega študent, nato pa ga prisilil, da je vstopil v črni mercedes njegovega očeta, kjer ga je mučil. Le nekaj ur pozneje je bil 21-letnik zažgan, medtem ko je sedel na zadnjem sedežu mercedesa.

Alarm: tudi kriptoračuni premožnega študenta prazni

Dan prej, 25. novembra, je bil v Ukrajini že objavljen obupen poziv po informacijah o 21-letniku. Družina je navedla, da ga dalj časa ni mogla priklicati na mobilni telefon. To je bilo nenavadno za sina namestnika župana Harkova, ki so ga opisali kot vedno vljudnega in prijaznega. Ko se je izkazalo, da so tudi kriptoračuni premožnega študenta prazni, je družina sprožila alarm.

Avstrijske oblasti molčijo o točnem znesku, ukradenem v okviru mučenja, ropa in umora. Vendar je najverjetneje šlo za znatno vsoto, saj sta bila po umoru izpraznjena dva kriptovalutna računa 21-letnika. Dva osumljenca, prav tako Ukrajinca (stara 19 in 45 let), so v soboto na podlagi mednarodne tiralice aretirali v njuni domovini. Imela sta ogromne količine ameriških dolarjev, zato sumijo, da sta kriptovaluto hitro zamenjala za gotovino.