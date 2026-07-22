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To je družina, ki je z dojenčkom umrla na Halkidikiju: zdravniki se borijo za življenje druge hčerke

Natančen vzrok nesreče, v kateri sta trčila osebni avtomobil in tovornjak-cisterna, za zdaj še ni znan.
Umrli so 35-letni Constantin Sîrbu, njegova žena Lucia Sîrbu in njun šestmesečni dojenček. FOTO: Facebook
Umrli so 35-letni Constantin Sîrbu, njegova žena Lucia Sîrbu in njun šestmesečni dojenček. FOTO: Facebook
S. U.
 22. 7. 2026 | 20:01
2:21
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Družina iz Moldavije je umrla v hudi prometni nesreči, ki se je zgodila v sredo, 15. julija, na Halkidikiju v Grčiji, ko je njihov avtomobil trčil v tovornjak-cisterno. Umrli so 35-letni Constantin Sîrbu, njegova žena Lucia Sîrbu in njun šestmesečni dojenček, medtem ko se zdravniki še vedno borijo za življenje njune starejše hčerke, poroča britanski Mirror.

Sedemletna deklica je še vedno v bolnišnici, zdravniki pa njeno stanje spremljajo iz ure v uro. Za zdaj ni jasno, ali bo preživela. Strašna nesreča se je zgodila v popoldanskih urah na glavni cesti med krajema Nea Moudania in Nikiti na polotoku Halkidiki, ko se je družina odpravljala na plažo.

Lucia in dojenček sta umrla na kraju nesreče, medtem ko je Constantin poškodbam podlegel nekoliko pozneje istega večera v bolnišnici. Reševalci so ga po nesreči prepeljali v bolnišnico v mestu Polygyros, vendar so bile njegove poškodbe prehude in zdravniki ga niso mogli rešiti.

V kakšnem stanju je preživela hčerka?

Hčerko, ki je preživela nesrečo, so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Njeno zdravstveno stanje ostaja resno, zdravniki pa ga skrbno spremljajo.

Deklica je v tragediji izgubila starše in mlajšega sorojenca. Oblasti so stopile v stik z njenimi sorodniki, ki upajo in molijo, da bo okrevala. Po tragični nesreči moldavske družine se je oglasila tudi županja mesta Strășeni Valentina Casian, od koder prihaja družina. Javnost je pozvala, naj pomaga pri zbiranju denarja za prevoz posmrtnih ostankov umrlih v Moldavijo.

»Iskreno pozivam vse, ki lahko in želijo pomagati, naj prispevajo sredstva na račune, odprte izključno za zbiranje pomoči in s soglasjem družine. Vsak prispevek šteje, vsaka dobra misel in vsaka delitev tega sporočila pomenijo resnično podporo v teh trenutkih strašne tragedije,« je sporočila. Natančen vzrok nesreče, v kateri sta trčila osebni avtomobil in tovornjak-cisterna, za zdaj še ni znan. Preiskava nesreče še poteka.

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Constantin SîrbuLucia Sîrbuprometna nesrečaMoldavija
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To je družina, ki je z dojenčkom umrla na Halkidikiju: zdravniki se borijo za življenje druge hčerke

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