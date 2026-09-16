To je fitneser Dule (24): mladeniča zabodel do smrti, dekle hudo ranil! Pod vplivom drog razbijal pohištvo (FOTO)

Kot smo že poročali, so šibeniški policisti v noči na torek okoli 2.30 prejeli obvestilo reševalcev, ki so v enem od apartmajev v mestu našli mrtvega 28-letnika in hudo poškodovano 22-letnico. Moški je zaradi več vbodnih ran izkrvavel, dekle pa so z več poškodbami odpeljali v šibeniško bolnišnico, kjer je bilo njeno stanje sprva kritično. Policisti so kmalu zatem prijeli 24-letnega osumljenca. Že včeraj je bilo znano, da gre za moškega, ki policiji ni neznan, saj so ga v preteklosti večkrat obravnavali zaradi premoženjske kriminalitete in zlorabe drog. Danes pa so hrvaški mediji razkrili še več podrobnosti o dogajanju pred in po napadu.

Po napadu pobegnil domov

Po informacijah Indexa naj bi Duje E. po napadu zapustil apartma in se vrnil na domači naslov. Policisti naj bi ga tam našli približno 20 minut pozneje, po neuradnih informacijah pa naj bi bil takrat izjemno močno omamljen. Zaradi njegovega stanja z njim še več ur niso mogli opraviti razgovora oziroma začeti uradnega zaslišanja. Preiskovalci naj bi ob prihodu v apartma naleteli na pravi kaos. Pohištvo in drugi predmeti so bili razmetani in razbiti, dostop do kraja dogajanja pa naj bi bil zaradi razdejanja otežen. Po poročanju hrvaških medijev naj bi bil osumljenec fizično zelo močan in reden obiskovalec telovadnice, preiskovalci pa domnevajo, da je pod vplivom drog iz neznanega razloga pričel premikati pohištvo.

Ena od trenutno glavnih teorij preiskovalcev je, da so bili osumljenec in obe žrtvi pred napadom skupaj v apartmaju ter uživali prepovedane droge. Kaj natančno je nato sprožilo prepir oziroma nasilje, zaradi katerega naj bi 24-letnik posegel po nožu, za zdaj še ni pojasnjeno. Policisti naj bi v apartmaju našli tudi večjo količino droge, domnevno dovolj za več deset oseb. Uradne potrditve o natančni količini ali vrsti zaseženih snovi za zdaj ni.

Lani naj bi bil že v priporu zaradi drog s črnega trga

Nove informacije dodatno osvetljujejo tudi preteklost osumljenca. Ta naj bi bil že večkrat prijavljen zaradi različnih tatvin, lani pa naj bi celo končal v preiskovalnem priporu zaradi suma, da je prek tako imenovanega 'temnega interneta' naročal nelegalne droge. Tožilstvo je odredilo tudi obdukcijo 28-letnega pokojnika. Po dosedanjih informacijah naj bi bil ubiti mladenič doma iz Biograda.