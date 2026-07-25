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To je mama, ki je »zaslišala glas« in umorila svoje tri otroke: pred tragedijo je obupano iskala psihiatrično pomoč (FOTO in VIDEO)

Njena obramba trdi, da je trpela za hudimi poporodnimi duševnimi težavami, tožilci pa bodo skušali dokazati, da je dobro vedela, kaj počne.
Lindsay Clancy FOTO: Posnetek zaslona Yt

Lindsay Clancy FOTO: Posnetek zaslona Yt

Lindsay Clancy FOTO: Posnetek zaslona Yt

Lindsay Clancy FOTO: Posnetek zaslona Yt

Spominsko obeležje FOTO: Getty Images

Spominsko obeležje FOTO: Getty Images

Lindsay Clancy FOTO: Posnetek zaslona Yt
Lindsay Clancy FOTO: Posnetek zaslona Yt
Spominsko obeležje FOTO: Getty Images
Kaja Grozina
 25. 7. 2026 | 12:05
5:57
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Na višjem sodišču v Massachusettsu se začenja sojenje 35-letni Lindsay Clancy, nekdanji medicinski sestri, obtoženi umora svojih treh majhnih otrok. Izbor 18-članske porote, v kateri je 12 porotnikov in šest namestnikov, je končan, uvodna nagovora tožilstva in obrambe pa sta napovedana za ponedeljek. Sojenje naj bi trajalo od šest do osem tednov. Pred začetkom dokaznega postopka je sodnik William Sullivan sprejel tudi odločitev, s katero želi družino zaščititi pred javnim širjenjem nekaterih najobčutljivejših podrobnosti tragedije. Javnosti in medijem je prepovedal snemanje in širjenje fotografij z obdukcij otrok ter posnetka klica na številko 911, ki ga je usodnega večera opravil njihov oče Patrick Clancy. Dokazi bodo sicer še vedno lahko predstavljeni na sojenju, vendar ne bodo objavljeni oziroma predvajani v javnem prenosu.

Moža poslala po zdravila in večerjo

Tragedija se je zgodila 24. januarja 2023 v družinskem domu v Duxburyju. Lindsay in Patrick sta imela tri otroke: petletno Coro, triletnega Dawsona in osemmesečnega Callana. Po navedbah tožilstva je Lindsay tistega večera moža najprej poslala po zdravilo za njuno hčerko, nato pa še po večerjo. Ko se je vrnil domov, je Lindsay našel zunaj hiše. Pred tem naj bi si poškodovala vrat in zapestja ter skočila skozi okno v drugem nadstropju.

Otroke so našli v kleti. Tožilstvo Lindsay očita, da jih je zadavila z vadbenimi trakovi. Cora in Dawson sta umrla še tistega večera, najmlajšega Callana pa so prepeljali v bolnišnico, kjer je nekaj dni pozneje zaradi poškodb umrl tudi on. Lindsay je poskus samomora preživela, vendar si je pri padcu hudo poškodovala hrbtenjačo, zato je od pasu navzdol paralizirana. Trenutno je nastanjena v bolnišnici Tewksbury, na sodišče pa prihaja na invalidskem vozičku v spremstvu medicinskega osebja.

Lindsay Clancy FOTO: Posnetek zaslona Yt
Lindsay Clancy FOTO: Posnetek zaslona Yt

V središču procesa ne bo toliko vprašanje, kdo je povzročil smrt otrok, temveč predvsem, ali je bila Lindsay v času dejanja kazensko odgovorna za svoje ravnanje. Tožilstvo namerava dokazovati, da dejanje ni bilo posledica nenadnega trenutka popolne izgube stika z resničnostjo, ampak da je mati ustvarila priložnost, ko bo z otroki ostala sama. Med dokazi, na katere so tožilci opozarjali že v predhodnih postopkih, je podatek, da naj bi Lindsay na telefonu preverjala, koliko časa bo njen mož potreboval za pot po hrano in nazaj. Obramba bo poroti predstavila povsem drugačno zgodbo.

Po rojstvu tretjega otroka je iskala psihiatrično pomoč

Lindsay Clancy je bila pred tragedijo medicinska sestra na področju porodništva v ugledni bolnišnici Massachusetts General Hospital. Ljudje, ki so jo poznali, so jo opisovali kot predano mater in cenjeno zdravstveno delavko. Po rojstvu tretjega otroka pa se je njeno duševno stanje začelo slabšati. Obramba trdi, da je aktivno iskala strokovno pomoč zaradi hudih poporodnih duševnih težav. Njen odvetnik Kevin Reddington navaja, da ji je bilo v približno štirih mesecih pred tragedijo predpisanih kar 13 različnih zdravil. Obramba bo zato trdila, da njene težave niso bile ustrezno zdravljene in da je bila v času smrti otrok v tako hudem stanju, da ni bila kazensko odgovorna. Njeni odvetniki bodo uveljavljali obrambo zaradi pomanjkanja kazenske odgovornosti, ki jo javnost pogosto pozna kot obrambo zaradi neprištevnosti. 

Spominsko obeležje FOTO: Getty Images
Spominsko obeležje FOTO: Getty Images

Ena najbolj pretresljivih podrobnosti primera je prišla v javnost že med prvimi sodnimi postopki. Lindsay naj bi po tragediji možu povedala, da je doživela trenutek psihoze in slišala moški glas, ki ji je naročil, naj ubije otroke in sebe. Njeno duševno stanje bo zato v prihodnjih tednih pod drobnogledom porote. Pred njo bodo predvidoma nastopili zdravniki, strokovnjaki za duševno zdravje, policisti, reševalci ter ljudje, ki so Lindsay poznali pred tragedijo. Seznama tožilstva in obrambe skupaj obsegata več kot 200 potencialnih prič. Kako čustveno zahteven bo proces, se je pokazalo že pri izbiranju porote. Nekateri potencialni porotniki so med zaslišanjem postali vidno pretreseni, ena od žensk pa je sodno dvorano zapustila v solzah. Vprašalnik za potencialne porotnike je vseboval tudi vprašanja o njihovih lastnih izkušnjah z duševnim zdravjem.

Med prvimi bo pričal oče 

Med najpomembnejšimi pričami bo Patrick Clancy, oče umrlih otrok in Lindsayjin nekdanji mož. Po trenutnih napovedih naj bi bil celo prva priča tožilstva. Prav Patrickov položaj daje primeru še eno nenavadno razsežnost. V preteklosti je javno prosil ljudi, naj Lindsay odpustijo, in poudarjal, da je bila ljubeča mati, njeno dejanje pa je povezoval z duševno boleznijo. Medtem sta se z Lindsay ločila, Patrick pa je pozneje vložil tudi civilno tožbo proti nekaterim zdravstvenim delavcem, ki so jo zdravili. Pred začetkom sojenja je sodišče prosil predvsem za zaščito dostojanstva svojih otrok. 

Lindsay se je oktobra 2023 izrekla za nedolžno glede treh obtožb umora. Tožilstvo jo je sprva bremenilo tudi treh kaznivih dejanj, vendar so bile te obtožbe tik pred sojenjem umaknjene. V ponedeljek bosta tako pred poroto prvič predstavljeni dve povsem različni razlagi tragedije. Tožilci bodo skušali dokazati, da je Lindsay Clancy vedela, kaj počne, obramba pa bo skušala dokazati, da je bila mati treh otrok zaradi hudega psihiatričnega stanja po porodu in zdravljenja z vrsto zdravil v času dejanja nezmožna razumeti oziroma nadzorovati svoje ravnanje.

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sojenjeumorotrocismrtduševno zdravjeLindsay Clancy
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