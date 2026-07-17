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IZKORISTILA PANDEMIJO

To je medicinska sestra, ki je cepiva metala v smeti, z lažnimi potrdili pa zaslužila 1,5 milijona evrov

Za lažno potrdilo odraslim zaračunavala od približno 190 do 310 evrov, za otroke pa okoli 75 evrov.
Julie DeVuono. FOTO: Policija

Julie DeVuono. FOTO: Policija

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Julie DeVuono. FOTO: Policija
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Kaja Grozina
 17. 7. 2026 | 07:57
 17. 7. 2026 | 07:57
3:03
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Nekdanja medicinska sestra z ameriškega Long Islanda Julie DeVuono je prejela rekordno visoko denarno kazen, potem ko je med pandemijo covida-19 sodelovala v obsežni prevari z lažnimi potrdili o cepljenju. Zvezna država New York ji je naložila civilno kazen v višini 544.000 dolarjev (okoli 465.000 evrov), kar je po navedbah tamkajšnjega ministrstva za zdravje najvišja tovrstna kazen v 125-letni zgodovini, poroča New York Post

Triinpetdesetletna DeVuono je že leta 2023 priznala krivdo za ponarejanje listin in pranje denarja. Preiskava je pokazala, da je med novembrom 2020 in januarjem 2022 staršem najmanj 162 šoloobveznih otrok prodajala lažna potrdila o cepljenju proti covidu-19, čeprav cepiva sploh niso bila aplicirana. Po navedbah preiskovalcev je odraslim za lažno vpisan odmerek zaračunavala med 220 in 350 dolarjev, za otroke pa 85 dolarjev. Cepiva, ki jih je njena pediatrična ambulanta Wild Child Pediatric Center v Amityvillu brezplačno prejela prek ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC), naj bi po poročanju preiskovalcev preprosto zavrgla.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Preiskava razkrila obsežno shemo

S shemo naj bi zaslužila približno 1,5 milijona dolarjev. Del denarja, skoraj 237.000 dolarjev, je po ugotovitvah tožilstva uporabila za odplačilo hipoteke hiše, v kateri je živela z možem, policistom newyorške policije. Preiskava se je začela januarja 2022, ko so oblasti razkrile domnevno nezakonito poslovanje. DeVuon je pozneje krivdo priznala, pri čemer sta proti njej pričali tudi nekdanji sodelavki, medicinska sestra in receptorka, ki sta z oblastmi sklenili dogovor o sodelovanju.

Julie DeVuono. FOTO: Policija
Julie DeVuono. FOTO: Policija

Čeprav ji je zaradi priznanja krivde uspelo preprečiti zaporno kazen, ji je sodišče izreklo pet let pogojne kazni, 840 ur družbenokoristnega dela in odvzem 1,2 milijona dolarjev premoženja, ki so ga preiskovalci večinoma zasegli že med hišno preiskavo. Med zaseženimi predmeti so bile tudi evidence, iz katerih naj bi bilo razvidno poslovanje nezakonite sheme. Ob izreku rekordne civilne kazni je državni zdravstveni komisar James McDonald poudaril, da imajo oblasti ničelno toleranco do ponarejanja zdravstvene dokumentacije. »Cepiva predstavljajo najboljšo zaščito pred resnimi nalezljivimi boleznimi. Vsakdo, ki ponareja ali lažno prikazuje podatke o cepljenju, ogroža življenja ljudi,« je dejal. Okrožni tožilec okrožja Suffolk Ray Tierney pa je ob priznanju krivde poudaril, da je nekdanja medicinska sestra zlorabila zaupanje javnosti v času zdravstvene krize in strah ljudi izkoristila izključno za lastno finančno korist.

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