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To je mladi napadalec iz Krakova: »Risal je obešence in napad na šolo, na učno uro je prišel s plinsko masko«

Sosedje o mladeniču, ki je v soboto ubil šest ljudi, pripovedujejo zelo različne zgodbe.Pravi motiv napada pa zaenkrat še ostaja skrit.
FOTO: Facebook
FOTO: Facebook
G. P.
 8. 11. 2026 | 12:03
3:58
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Po smrtonosnem streljanju v Krakovu prihajajo na dan pričevanja ljudi, ki so poznali napadalca Michała O. Njegova nekdanja sošolka je za poljski radio povedala, da je že med poukom risal obešene ljudi in prizore napada na šolo, pri katerih je sebe upodabljal kot oboroženega napadalca.

24-letnik iz mesta Ostrowiec Świętokrzyski je v soboto, 7. novembra, nekaj po 15. uri z avtomobilom zapeljal v središče Krakova in začel streljati na mimoidoče. Umrlo je šest ljudi, štiri ženske in dva moška, več drugih je bilo ranjenih. Policisti so ga ustrelili in prijeli v bližini križišča ulic Dietla in Stradomska. Po podatkih policije prej ni bil obravnavan, imel pa je dovoljenje za orožje.

Na spletno uro s plinsko masko

Nekdanja sošolka se spominja, da jim je ob vprašanjih o risbah pojasnjeval, da prikazujejo napad na šolo, trupla in njega, kako s pištolo vstopa v poslopje. Govoril naj bi tudi, da želi postati napadalec. »Govoril je tako, kot da bi bile to njegove sanje,« je povedala. Učenci so njegove risbe opazili in jih komentirali, vendar po njenih besedah niso pričakovali, da bi takšno nasilje nekoč tudi izvedel. Spomnila se je še ure pouka na daljavo, na katero se je vključil s staro plinsko masko na obrazu.

Opisala ga je kot tihega in težko dostopnega. Bolj zgovoren naj bi bil pri zgodovini, zanimali naj bi ga vojska in vojne. Ob tem je poudarila, da njegovega družinskega življenja ni poznala.

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Sosed Zdzisław Szostak je povedal, da je bil z napadalčevima staršema v prijateljskih odnosih in da so skupaj praznovali silvestrovo. Spominja se ju kot vedrih in odprtih ljudi, njunega sina pa kot molčečega mladeniča, ki je le redko pozdravil in je pogosto nosil kapuco. Vedel je, da imajo v stanovanju veliko orožja, vendar ga to ni skrbelo, saj sta oče in sin vsako nedeljo zjutraj obiskovala bližnje strelišče. »Ni se mi zdelo nevarno,« je dejal. Michała je nazadnje videl v petek, dan pred napadom. Tudi takrat je bil po njegovih besedah molčeč.

Stanovalci so novinarjem povedali, da iz stanovanja niso slišali prepirov ali hrupa, ki bi jih vznemiril. Napadalčeva mati je delala na blagajni bližnje trgovine Biedronka.

Nekaterim je pomagal pri popravilih

Druga soseda je opisala drugačno izkušnjo: mladenič naj bi jo vedno pozdravil in ji na prošnjo pomagal pri manjših popravilih, denimo pri svetilki. Njegovega očeta je opisala kot zgovornega človeka, ki jim je prinašal jajca. O sestri je povedala, da je študirala na akademiji likovnih umetnosti v Krakovu in slikala. Moški iz sosednjega bloka pa je družino označil za konfliktno ter trdil, da je oče zaradi parkiranja klical policijo in z balkona žalil sosede. Eden od stanovalcev je omenil tudi pripoved znanca, da sta starša pred odkritjem trupel prenehala odgovarjati na telefonske klice.

Poljski notranji minister Marcin Kierwiński je povedal, da prve ugotovitve kažejo na napadalčeve zelo radikalne nazore in navduševanje nad skrajno desnimi ideologijami. Preiskovalci preverjajo njegove morebitne povezave in vplive drugih ljudi. Doslej zbrani podatki kažejo, da je napad izvedel sam, njegov natančen motiv pa še ni razjasnjen.

Kot smo že poročali, so v njegovem stanovanju našli tudi trupla dveh žensk in moškega. Premier Donald Tusk je povedal, da gre najverjetneje za ožje družinske člane, po neuradnih informacijah poljskih medijev za očeta, mater in sestro. Okoliščine njihove smrti in povezavo s streljanjem v Krakovu še preiskujejo.

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