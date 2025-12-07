To je novega glede osumljenca za odmevni strelski napad na Hrvaškem

Policisti Policijske uprave (PU) Murska Sobota so danes k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Murski Soboti privedli 40-letnega moškega, ki naj bi v strelskem napadu v Medžimurju na Hrvaškem ubil eno žensko in eno hudo poškodoval. Preiskovalni sodnik je za osumljenca odredil pripor, so sporočili s PU Murska Sobota. Policisti so osumljenca k preiskovalnemu sodniku pripeljali na podlagi evropskega naloga za prijetje in privedbo, so pojasnili. O postopku izročitve osumljenca hrvaškim oblastem bo tako po navedbah policije odločal preiskovalni sodnik okrožnega sodišča.

Incident v predelu mesta s pretežno romskim prebivalstvom

Moški je osumljen, da je v Murskem Središću ob slovensko-hrvaški meji v četrtek zvečer ustrelil dve ženski, ena je pozneje umrla. Incident se je zgodil v predelu mesta s pretežno romskim prebivalstvom. Žrtvi sta bili po poročanju lokalnih medijev žena napadalca, ki je bila mati treh otrok in noseča, ter njena sestra. Moškega so sicer slovenski policisti iskali v sodelovanju s hrvaškimi varnostnimi organi. Že v petek zjutraj so ob cesti Srednja Bistrica-Razkrižje izsledili njegovo opuščeno vozilo, ki je bilo nato prepeljano na območje Policijske uprave Čakovec. Na podlagi klica občana pa so ga v soboto izsledili in prijeli.

Iskalna akcija za osumljenim je v petek potekala dokler se ni stemnilo, nato so »policisti posebne policijske enote opravljali naloge patruljiranja«, je pojasnil vodja sektorja kriminalistične policije PU Murska Sobota Bojan Rous. Policisti so okolico pregledovali z droni, če ne bi bilo slabih vremenskih razmer, bi bil aktiviran tudi helikopter, je povzel.