To je pilot, ki je umrl v letalski nesreči na Hrvaškem: njegov kolega vse izvedel po pristanku

V strmoglavljenju letala Air Traktor AT-802 v Senju, ki je bil na krožnem letu med Reko in Zagrebom, je umrl 45-letni pilot Hasan Bahar. Gre za istega pilota, ki je 29. avgusta letos preživel strmoglavljenje protipožarnega letala v okrožju Yatağan v provinci Muğla na severozahodu Turčije.

On in njegov kolega, ki je pilotiral drugo letalo, sta v Hrvaško priletela zaradi rednega vzdrževanja letal. Po načrtu bi morala prispeti že dan prej, vendar zaradi megle nista mogla prileteti do Zagreba, zato sta pristala na Reki. Včeraj sta nato nadaljevala pot, ki je bila za turškega pilota usodna.

FOTO: Hrvoje Kostelac/Pixsell

Njegov kolega je za tragedijo izvedel šele po pristanku.

Obvestilo o izginotju letala z radarja je Civilna zaščita prejela od Hrvaške kontrole zračne plovbe ob 16.53, ob 17.11 pa je sledila informacija o padcu in požaru.

FOTO: Hrvoje Kostelac/Pixsell

Krajani so videli kraj padca letala in takoj poklicali interventne službe, vendar so lahko le pogasili požar in iz razbitin izvlekli zoglenelo truplo nesrečnega pilota.

Bahar je imel sicer letos že eno letalsko nesrečo, a jo je preživel. Dogodek se je zgodil 29. avgusta v Turčiji med prisilnim pristankom na prazno zemljišče. Takrat so ga z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico.