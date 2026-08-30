To je pobegli zapornik Saša D., ki ga išče cela Evropa (FOTO)

35-letni državljan Srbije Saša D. je pobegnil iz zapora v nemškem Duisburgu, je sporočilo ministrstvo za pravosodje Severnega Porenja - Vestfalije. Policija ga intenzivno išče, njegov najbolj prepoznaven znak pa je tetovaža ženske na nadlakti. Če ga opazite, takoj pokličite policijo.

Po dosedanjih ugotovitvah je ubežnik prežagal kovinsko palico na zunanji rešetki okna svoje celice, notranjo rešetko, pa je odtrgal tako, da je za vzvod uporabil kar mizo. Nato se je stisnil skozi ozko odprtino, se po fasadi zgradbe povzpel na streho in pobegnil. Glede na poročanje časnika Bild je bil Saša D. maja 2026 nepravnomočno obsojen na šest let zapora zaradi dveh vlomov v Oberhausnu, pri čemer naj bi poleg nakita ukradel več kot 200.000 evrov gotovine.

Lokalne oblasti zdaj preiskujejo, kako je ubežnik prišel do orodja za žaganje in zakaj skrivališča v celici niso odkrili že prej. Primer je za dotično zvezno deželo izjemno občutljiv, saj tamkajšnji zaporniški sistem že več mesecev pretresajo škandali. V zaporu v Euskirchnu so namreč več paznikov osumili korupcije in jemanja podkupnin v zamenjavo za ugodnosti za zapornike.

Kljub temu na ministrstvu zatrjujejo, da primera med sabo nista povezana. Predstavnik za stike z javnostjo je za Bild izjavil: »V tem primeru za zdaj nimamo nikakršnih indicev, ki bi kazali na korupcijo znotraj zapora. Zakaj skrivališča niso odkrili med pregledom celice in kako je orodje prišlo v zapor, pa je predmet preiskave.«

Dogodek je sprožil ostre politične odzive. Werner Pfeil, strokovnjak za pravosodje iz stranke FDP, je ostro kritiziral deželnega ministra za pravosodje Benjamina Limbacha. »Zdaj se vrsti spodrsljajev ministra za pravosodje pridružuje še en incident,« je dejal Pfeil za omenjeni časnik in opozoril, da je minister le nekaj dni prej zagotavljal, da je zaporniški sistem varen. »Le tri dni kasneje pa sredi noči nekdo prereže rešetke. Očitno je v pravosodnem sistemu Severnega Porenja - Vestfalije zdaj mogoče prav vse.«