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VANDALIZEM V MEDŽUGORJU

To je Poljak, ki je šokiral vernike, pred leti je peš prehodil 4500 kilometrov do Medžugorja (FOTO)

Poljak, ki je nekoč navdihoval vernike, je zdaj v središču škandala.
Poljak, ki ga sumijo, da je zažgal oltar v Medžugorju. FOTO: Facebook, zaslonski posnetek
Poljak, ki ga sumijo, da je zažgal oltar v Medžugorju. FOTO: Facebook, zaslonski posnetek
A. G.
 29. 7. 2026 | 14:53
2:48
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Medžugorje je v torek pretreslo več incidentov. Na Podbrdu in pri Modrem križu so bili oskrunjeni Marijini kipi, na katerih so bile s črno barvo napisane žaljive besede, v bližini cerkve svetega Jakoba pa je bil zažgan zunanji oltar. Verniki v Medžugorju so bili pretreseni ob prizorih oskrunjenih svetih krajev, številni pa so na družbenih omrežjih izrazili žalost, nevero in ogorčenje zaradi napada na simbole, ki imajo zanje poseben duhovni pomen.

Policija preiskuje oba primera. Za zdaj je potrdila le, da vandalizma sumijo 31-letnega Poljaka, ki so ga včeraj tudi že prijeli. Mediji v Bosni in Hercegovini so objavili, da gre za Bartłomieja Włodzimierza Krakowiaka, medtem pa so se po družbenih omrežjih razširili tudi njegovi posnetki. Navajajo tudi, da je pred nekaj leti postal znan, potem ko je peš prehodil več kot 4500 kilometrov od Varšave do Medžugorja.

Njegovo večmesečno romanje so takrat spremljali številni katoliški mediji in verniki, ki so ga predstavljali kot zgled neomajne vere, vztrajnosti in predanosti Mariji. Prav zato je novica o njegovem domnevnem povezovanju z vandalizmom pri številnih vernikih povzročila toliko večje začudenje. Na družbenih omrežjih so številni zapisali, da težko verjamejo, da gre za istega človeka, ki je s svojim romanjem navdihnil toliko ljudi.

Župnija pozvala k molitvi in odpuščanju

Iz župnijskega urada v Medžugorju so po incidentu sporočili, da so poškodovana molitvena mesta začeli čistiti in obnavljati takoj po dogodku. Poudarili so, da svetišče ostaja odprto za vse romarje, molitveni program pa poteka nemoteno.

Vernike so ob tem pozvali, naj se na vandalizem ne odzovejo z jezo ali sovraštvom, temveč z molitvijo, postom in odpuščanjem. Sporočili so tudi, da molijo tako za prizadete vernike kot za storilca, saj želijo, da bi se njegovo srce spreobrnilo in našlo pot miru.

Medžugorje tik pred velikim romarskim dogodkom

Vandalizem se je zgodil le nekaj dni pred začetkom tradicionalnega festivala mladih Mladifest, ki vsako leto v Medžugorje privabi več deset tisoč romarjev z vsega sveta. Prav zaradi bližajočega se dogodka je incident v katoliški javnosti odmeval še toliko močneje.

Medžugorje je eno najbolj obiskanih katoliških romarskih središč na svetu. Leta 2024 je Vatikan dovolil uradna romanja v Medžugorje in priznal številne duhovne sadove tega kraja, čeprav domnevnih Marijinih prikazovanj ni razglasil za nadnaravno dokazana.

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