ORGANIZACIJA PREVOZA

To je prevoznik, čigar tovornjaki so po vozili kokain in marihuano

V enem letu so pripeljali drogo, v vrednosti približno 3,3 milijona evrov, kriminalna združba pa naj bi nezakonito zaslužila nekaj manj kot 300 tisoč evrov.
Finančno poslovanje podjetja je pod preiskavo. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook
Finančno poslovanje podjetja je pod preiskavo. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook
N. Č.
 30. 1. 2026 | 11:45
3:34
Index.hr je izvedel, da je Hrvoje Bertak, 40-letnik, ki so ga prijeli zaradi suma, da je organiziral prevoz več kot 300 kilogramov droge po Evropi, za prevoze angažiral Vlada Flegarja, 44-letnika, in njegovo podjetje Flex transport iz Zagorja. Po sklepu o uvedbi preiskave je Bertak leta 2020 v hudodelsko združbo povezal Flegarja in še enega prevoznika, 58-letnega Kreša Vugeca, ki sta svoje tovornjake uporabljala za prevoz kokaina, marihuane in amfetamina.

Po navedbah policije in USKOK-a so angažirali tudi svoje voznike. Flegar je, kot se za zdaj sumi, angažiral dva svoja voznika ter več neznanih oseb, medtem ko je Vugec v tihotapsko verigo vključil enega svojega voznika.

Koliko droge so prepeljali po EU?

Na ta način so od marca 2020 do marca 2021 prepeljali najmanj 127 kilogramov kokaina, 193 kilogramov marihuane in 10 litrov amfetaminskega olja. Ta droga je bila vredna približno 3,3 milijona evrov, kriminalna združba pa naj bi nezakonito zaslužila nekaj manj kot 300 tisoč evrov, piše Index.hr.

Ko je, kot smo že poročali, enemu Bertakovemu kupcu uspelo pobegniti, ne da bi plačal 32 kilogramov marihuane, je Bertak poklical prav Flegarja, naj mu prek 50-letnega policista preveri registrske tablice vozila, s katerim se je domnevni kupec pripeljal na srečanje. Na ta način je, trdi USKOK, želel pridobiti informacije o pobeglem kupcu.

Iz javno dostopnih podatkov na družbenih omrežjih izhaja, da sta bila Flegar in osumljeni policist v prijateljskih odnosih ter da sta pogosto komunicirala.

USKOK je v skladu z Zakonom o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja odločil, da preiskava zajame tudi Flegarjevo podjetje Flex transport, ki je osumljeno pridobivanja protipravne premoženjske koristi za to kriminalno skupino. Gre za znesek najmanj 216.800 evrov, piše Index.hr.

Finančno poslovanje podjetja pod preiskavo

Preverili smo tudi podatke o zakonitem poslovanju Flex transporta. Od leta 2020 naprej so mu prihodki večinoma rasli, vendar dobiček ni sledil enakemu tempu.

Leta 2020 je podjetje ustvarilo nekaj več kot 1,02 milijona evrov prihodkov in približno 13.600 evrov dobička. Leto pozneje so se prihodki ohranili na podobni ravni, okoli 1,01 milijona evrov, dobiček pa je rahlo narasel na približno 15.500 evrov.

Najboljše leto v tem obdobju je bilo 2022, ko so prihodki zrasli na približno 1,35 milijona evrov, dobiček pa na okoli 50.900 evrov. Že leta 2023 so prihodki znova padli, leto 2024 pa je prineslo močno rast – na približno 1,54 milijona evrov.

Kljub rasti prihodkov se je leto 2024 končalo z dobičkom v višini zgolj 924 evrov, kar je občutno manj kot v prejšnjih letih. Zdaj je lastnik končal v še večjih težavah.

Ta primer se je, kot je Index že poročal, razpletel, ker so sporočila osumljenih našli z dešifriranjem njihove komunikacije na Sky ECC-u.

drogekokainHrvaškapreprodaja drogtihotapljenje
