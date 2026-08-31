To je Rus, osumljen trojnega umora! Policija opozorila: »Ne hodite ven, dokler ga ne najdemo« (FOTO)

Črnogorska policija išče ruskega državljana Mihaila Šabunjina (30), osumljenega, da je v ponedeljek v strelišču v okolici Danilovgrada ubil tri moške.

Sumijo, da je s strelnim orožjem ubil Petra Globarevića (24) iz Podgorice, Momira Radonjića (67) iz Danilovgrada in Nemanjo Kapora (20) iz Podgorice. Vsi trije so bili zaposleni na strelišču, navaja Vijesti.me.

Po prvih informacijah je osumljeni čez dan tam najel orožje. Lastnik strelišča je za črnogorsko radiotelevizijo povedal, da so bili ubiti inštruktorji ter da v trenutku napada niso bili oboroženi.

Policija preverja, ali je Šabunjin po trojnem umoru pobegnil z avtomobilom Seat Cordoba, ki je v lasti očeta enega od ubitih moških.

Ker je osumljeni oborožen in ga policija ocenjuje kot nevarnega, so pozvali prebivalce Podgorice in okolice, naj do njegove izsleditve ostanejo v svojih domovih.

»Pozivamo državljane, naj ostanejo v svojih domovih, dokler policija ne obvlada storilca, za katerim poteka iskanje, naj bodo previdni pri komuniciranju z neznanimi osebami ter naj vsako sumljivo vedenje prijavijo najbližji policijski postaji,« je sporočila policija.

V iskanje so vključene močne policijske sile, med njimi pripadniki specialne enote policije. Ožja in širša območja v več mestih so blokirana.

Policija v usklajevanju s pristojnim tožilstvom izvaja ukrepe, da bi izsledila osumljenca in ugotovila vse okoliščine trojnega umora.