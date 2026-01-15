  • Delo d.o.o.
UMOR PRIZNAL ŽE DECEMBRA

To se dogaja s Slovencem, ki je priznal umor lepe vplivnice Stefanie (31)

Po navedbah predstavnika državnega tožilstva v Gradcu je obravnava o pregledu pripora potekala danes.
Umorjena Stefanie Pieper iz Gradca. FOTO: Zaslonski Posnetek
Umorjena Stefanie Pieper iz Gradca. FOTO: Zaslonski Posnetek
STA, N. P.
 15. 1. 2026 | 17:05
1:17
Slovenski državljan Patrik Meglič, ki je osumljen umora nekdanje partnerke, 31-letne avstrijske vplivnice Stefanie Pieper, iz Gradca, ostaja v priporu v Avstriji, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Meglič je decembra lani priznal umor Pieper, katere truplo so po tednu dni iskanja lani našli v Sloveniji. Po navedbah predstavnika državnega tožilstva v Gradcu je obravnava o pregledu pripora potekala danes. Slovenski državljan je osumljen, da je novembra lani zadavil svojo nekdanjo partnerko, jo spravil v kovček in zakopal v Sloveniji, navaja APA.

Patrik Meglič, na fotografiji s Stefaniejinim psom Marlowom. FOTO: Zaslonski Posnetek/Facebook
Patrik Meglič, na fotografiji s Stefaniejinim psom Marlowom. FOTO: Zaslonski Posnetek/Facebook

Truplo 31-letne vplivnice so decembra v Sloveniji v gozdu v okolici Majšperka našli po tednu dni iskanja, predhodna ugotovitev obdukcije v Gradcu pa je pokazala, da je umrla zaradi zadušitve. Preiskava je pokazala tudi poškodbe na glavi. Za vzrok smrti so zatem oblasti navedle uporabo izjemne sile na vratu žrtve. Umor je Meglič priznal, po izročitvi iz Slovenije v Avstrijo pa so mu takrat odredili pripor.

Nove podrobnosti umora Stefi (32): zadavil jo je, nato pa vprašal ChatGPT: »Kaj sem naredil narobe?«

 

Patrik MegličStefanie PieperAvstrijaumorsmrtpriporGradeczadavilmorilec
IZBRANO ZA VAS
