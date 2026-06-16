  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TRAGEDIJA V SPLITSKIH VRATIH

To so žrtve pomorske nesreče na Hrvaškem: »Tja so prihajali že leta« (VIDEO in FOTO)

Prijatelji in znanci se poslavljajo od zakoncev, ki sta bila izkušena športnika in redna obiskovalca Hrvaške.
FOTO: Ivo Cagalj, Pixsell
FOTO: Ivo Cagalj, Pixsell
A. G.
 16. 6. 2026 | 13:42
3:55
A+A-

O veliki tragediji, ki se je v nedeljo zgodila v Splitskih vratih na Hrvaškem, se še vedno veliko govori. Štiri osebe so izgubile življenje, še štiri pa so rešili iz morja po hudi pomorski nesreči, v kateri sta med Šolto in Bračem trčila jadrnica in katamaran. Češki mediji so objavili tudi imeni dveh žrtev tragične nesreče. Gre za zakonca Jirino in Petra iz Bolatic, ki sta za seboj pustila dve hčeri in vnuke. Kot piše Blesk.cz, je bil Petr plesalec in je skupaj s svojo skupino nastopal v številnih predstavah, kot je Labodje jezero. »Bil je čudovita oseba. Pred desetimi leti je premagal raka, skupaj z ženo pa je posnel film o njeni poročni tančici. V filmu sta igrala mladoporočenca,« je povedal prijatelj iz njunega kraja.

Tragično preminuli par je dvakrat letno potoval na Hrvaško»Bila sta izkušena športnika, oboževala sta gore in morje. Ne vem, kaj se je moralo zgoditi, da sta se utopila; bila sta izkušena popotnika,« je dodal prijatelj. Njuna smrt ga je pretresla. »Nisem verjel, da je to res. Mislil sem, da gre za napako. Žal so se novice izkazale za točne. Otroci so izgubili starše, vnuki babico in dedka. Mi pa smo izgubili prijatelja, odlična in predana človeka.«

O tragediji je spregovoril tudi župan Herbert Pavera»Dobro sem ju poznal. To je velika izguba za vse nas, ne le za družino. Lahko le ugibamo, kaj vse se je tistega dne zgodilo na plovilu. Karkoli se bo izvedelo, ju ne bo vrnilo nazaj. Bila sta izkušena morjeplovca in na Hrvaško sta prihajala dvakrat letno,« je povedal Pavera.

Tretja žrtev tragedije je 67-letni veterinar Vit, imena četrte žrtve še niso razkrili, poroča 24sata.hr.

Strokovnjak o tragediji: Za ugotavljanje prednosti je še prezgodaj

Damir Višić, sodni izvedenec za pomorski promet, je za Index.hr poudaril, da na podlagi javno dostopnih informacij ni mogoče z gotovostjo ugotoviti, katero plovilo je imelo v konkretnem primeru prednost pri plovbi. Kot navaja, bi bila zaradi dejstva, da uradna preiskava še vedno poteka, vsaka dokončna ocena uporabe pravil v tem primeru preuranjena.

Katero plovilo je imelo prednost pri plovbi, bodo uradno ugotovili pristojni organi po zaključku preiskave. FOTO: Ivo Cagalj, Pixsell
Katero plovilo je imelo prednost pri plovbi, bodo uradno ugotovili pristojni organi po zaključku preiskave. FOTO: Ivo Cagalj, Pixsell

»Imamo premalo znanih podatkov, da bi lahko kdo določil, kdo je imel prednost. Na splošno pa je v pomorstvu zelo redko, da je za trčenje odgovoren samo eden od udeležencev. Odgovornost je praviloma razdeljena ne glede na razmerje med velikimi in manjšimi plovili. Deleži odgovornosti so lahko na primer 80 proti 20 odstotkov ali 95 proti pet odstotkov, odvisno od okoliščin posameznega primera. Resnično redki so primeri, ko eno plovilo nima popolnoma nobene odgovornosti,« je dejal Višić.

Za ugotavljanje pravice do prednosti pri plovbi ni dovolj poznati zgolj vrsto plovila, temveč tudi konkretne okoliščine plovbe v trenutku srečanja. Če jadrnica pluje izključno na jadra, ima praviloma prednost pred katamaranom na motorni pogon. Če pa jadrnica uporablja motor, se šteje za plovilo na mehanski pogon, zato zanjo veljajo pravila križanja plovnih smeri med dvema motornima ploviloma.

Če se katamaran giblje znotraj uradne sheme ločenega pomorskega prometa, mu jadrnica ne sme ovirati varnega prehoda, ne glede na splošno pravilo, da ima jadrnica prednost. Katero plovilo je imelo v konkretnih okoliščinah prednost pri plovbi, bodo uradno ugotovili pristojni organi po zaključku preiskave.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

pomorska tragedijaHrvaškakatamaranjadrnicapomorstvojadranjesmrtnesrečasmrtne žrtveČehi
ZADNJE NOVICE
13:58
Bulvar  |  Domači trači
DOJENČEK NA POTI

Po petih mesecih zveze: pevec Firbcev in Tjaša Kramarič pričakujeta otroka (FOTO)

Tjaša Kramarič in Jaka Šinkovec sta sporočila, da bosta postala starša: »Dojenček je že na poti«
16. 6. 2026 | 13:58
13:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVA GENERACIJA

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
13:42
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA V SPLITSKIH VRATIH

To so žrtve pomorske nesreče na Hrvaškem: »Tja so prihajali že leta« (VIDEO in FOTO)

Prijatelji in znanci se poslavljajo od zakoncev, ki sta bila izkušena športnika in redna obiskovalca Hrvaške.
16. 6. 2026 | 13:42
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
RAZPRTIJE

Brooklyn Beckham ponižal sestro in starše

Najstarejši sin iz družine Beckham starša obtožuje, da sta izkoristila najmlajšo članico Harper.
16. 6. 2026 | 13:25
13:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
NEPRIDIPRAVI

Na Primorskem četrta razstrelitev bankomata v mesecu dni, storilci so še na begu

Zadnja eksplozija je odjeknila včeraj ob 2.55 na Cesti borcev.
Moni Černe16. 6. 2026 | 13:10
13:00
Bulvar  |  Suzy
ROKERSKA SCENA

40 Fingers: Vsega so kriva dekleta (Suzy)

Če ste mislili, da jih pri delu poganjajo predvsem misli na slavo, denar in uspeh, pomislite še enkrat.
16. 6. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
KOPALKE

Poletje po tvoje: lahkotno, igrivo in pripravljeno na 100 kombinacij

Poletje je tisti del leta, ko si garderoba zasluži malo več svobode. Manj težkih kosov, več lahkotnosti. Manj kompliciranja, več občutka, da si v nekaj minutah pripravljena za kavo ob vodi, mestni potep, dopustniški dan ali večer, ki se spontano podaljša.
16. 6. 2026 | 09:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVA GENERACIJA

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
Promo
Novice  |  Slovenija
SKRB ZA VARNOST

Veste, koliko bi bilo dovolj?

Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 10:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
11. 6. 2026 | 07:53
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Ljubljančanka, ki navdihuje s posebno zgodbo

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAUPANJE

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
15. 6. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Izberi poklic, ne stereotip

Namesto gimnazije izbrala traktor in motorko (video)

Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
10. 6. 2026 | 09:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RECEPTI

Poletne ideje brez kompliciranja

Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
10. 6. 2026 | 13:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Zakaj izgubljamo bitko že v prvih urah?

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Promo
Razno
ZDRAVJE

Poškodba zadnjih stegenskih mišic: dogaja se tudi rekreativcem

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
9. 6. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZASE

Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:35
Novice  |  Slovenija
POČITNIŠKA MALHA

Tisoči se odpravljajo na dopust, ne spreglejte pomembnih stvari

Poletni meseci so za voznike in vozila najbolj naporni. Vročina, zastoji, utrujenost, polno obremenjeni avtomobili in dolge avtocestne etape lahko povzročijo tudi okvare. Strokovnjaki opozarjajo, da se varna in udobna pot začne že nekaj dni pred odhodom.
8. 6. 2026 | 09:08
Promo
Novice  |  Slovenija
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
15. 6. 2026 | 13:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLITEV

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 10:13
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANO

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 11:23
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE V HRBTU

Skolioza: kdaj ukrivljenost hrbtenice postane resen problem?

Kaj, če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
9. 6. 2026 | 08:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki