To so žrtve pomorske nesreče na Hrvaškem: »Tja so prihajali že leta« (VIDEO in FOTO)

O veliki tragediji, ki se je v nedeljo zgodila v Splitskih vratih na Hrvaškem, se še vedno veliko govori. Štiri osebe so izgubile življenje, še štiri pa so rešili iz morja po hudi pomorski nesreči, v kateri sta med Šolto in Bračem trčila jadrnica in katamaran. Češki mediji so objavili tudi imeni dveh žrtev tragične nesreče. Gre za zakonca Jirino in Petra iz Bolatic, ki sta za seboj pustila dve hčeri in vnuke. Kot piše Blesk.cz, je bil Petr plesalec in je skupaj s svojo skupino nastopal v številnih predstavah, kot je Labodje jezero. »Bil je čudovita oseba. Pred desetimi leti je premagal raka, skupaj z ženo pa je posnel film o njeni poročni tančici. V filmu sta igrala mladoporočenca,« je povedal prijatelj iz njunega kraja.

Tragično preminuli par je dvakrat letno potoval na Hrvaško. »Bila sta izkušena športnika, oboževala sta gore in morje. Ne vem, kaj se je moralo zgoditi, da sta se utopila; bila sta izkušena popotnika,« je dodal prijatelj. Njuna smrt ga je pretresla. »Nisem verjel, da je to res. Mislil sem, da gre za napako. Žal so se novice izkazale za točne. Otroci so izgubili starše, vnuki babico in dedka. Mi pa smo izgubili prijatelja, odlična in predana človeka.«

O tragediji je spregovoril tudi župan Herbert Pavera. »Dobro sem ju poznal. To je velika izguba za vse nas, ne le za družino. Lahko le ugibamo, kaj vse se je tistega dne zgodilo na plovilu. Karkoli se bo izvedelo, ju ne bo vrnilo nazaj. Bila sta izkušena morjeplovca in na Hrvaško sta prihajala dvakrat letno,« je povedal Pavera.

Tretja žrtev tragedije je 67-letni veterinar Vit, imena četrte žrtve še niso razkrili, poroča 24sata.hr.

Strokovnjak o tragediji: Za ugotavljanje prednosti je še prezgodaj

Damir Višić, sodni izvedenec za pomorski promet, je za Index.hr poudaril, da na podlagi javno dostopnih informacij ni mogoče z gotovostjo ugotoviti, katero plovilo je imelo v konkretnem primeru prednost pri plovbi. Kot navaja, bi bila zaradi dejstva, da uradna preiskava še vedno poteka, vsaka dokončna ocena uporabe pravil v tem primeru preuranjena.

Katero plovilo je imelo prednost pri plovbi, bodo uradno ugotovili pristojni organi po zaključku preiskave. FOTO: Ivo Cagalj, Pixsell

»Imamo premalo znanih podatkov, da bi lahko kdo določil, kdo je imel prednost. Na splošno pa je v pomorstvu zelo redko, da je za trčenje odgovoren samo eden od udeležencev. Odgovornost je praviloma razdeljena ne glede na razmerje med velikimi in manjšimi plovili. Deleži odgovornosti so lahko na primer 80 proti 20 odstotkov ali 95 proti pet odstotkov, odvisno od okoliščin posameznega primera. Resnično redki so primeri, ko eno plovilo nima popolnoma nobene odgovornosti,« je dejal Višić.

Za ugotavljanje pravice do prednosti pri plovbi ni dovolj poznati zgolj vrsto plovila, temveč tudi konkretne okoliščine plovbe v trenutku srečanja. Če jadrnica pluje izključno na jadra, ima praviloma prednost pred katamaranom na motorni pogon. Če pa jadrnica uporablja motor, se šteje za plovilo na mehanski pogon, zato zanjo veljajo pravila križanja plovnih smeri med dvema motornima ploviloma.

Če se katamaran giblje znotraj uradne sheme ločenega pomorskega prometa, mu jadrnica ne sme ovirati varnega prehoda, ne glede na splošno pravilo, da ima jadrnica prednost. Katero plovilo je imelo v konkretnih okoliščinah prednost pri plovbi, bodo uradno ugotovili pristojni organi po zaključku preiskave.