Tomaža umoril s policijsko pištolo, truplo so našli v sadovnjaku

SODBA

Za likvidacijo Slovenca v Srbiji so obsodili Kristino K. in Predraga B.

Na višjem sodišču v Somborju so izrekli prvostopenjsko sodbo zaradi umora slovenskega državljana Tomaža Kostelnika, je sporočila njihova uradna govorka Manela Operta Podunavac. Čeprav je tožilstvo za obtožena Predraga B. in nekdanjo policistko somborske mejne policije Kristino K. terjalo skupno kar 80 let zapora (dvakrat po 40), je bilo sodišče milejše. Pri nas je bil pogrešan Predragu so zaradi težkega umora (kot to kategorijo dejanja imenujejo v Srbiji) prisodili 18 let ječe, zaradi nelegalnega posedovanja orožja pa dve, kar znese enotnih 19 let in šest mesecev zapora. Težkega umora v ...