  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KRVAVA SERIJA NAPADOV

Tonka tri moške zabodla z 22-centimetrskim nožem: »Takrat sem spila liter žganja na dan«

Ko so bili trije moški v kratkem času zabodeni v isti četrti, je hrvaška policija vedela, da morajo biti primeri povezani.
Fotografija je simbolična. FOTO: Sime Zelic/pixsell Pixsell
Fotografija je simbolična. FOTO: Sime Zelic/pixsell Pixsell
A. G.
 6. 3. 2026 | 12:50
 6. 3. 2026 | 13:31
5:03
A+A-

Primer Tonke Čogelja je pretresel hrvaško javnost zaradi brutalnosti, pa tudi zaradi vprašanj, kako daleč lahko človeka potisneta odvisnost in izguba nadzora nad lastnim življenjem. Ko so bili v razmaku štirih mesecev v isti soseski zabodeni trije moški, policija ni dvomila, da so dogodki povezani. Malo verjetno je, da bi se tako specifično kaznivo dejanje – napad z nožem – večkrat zgodilo na isti lokaciji, ne da bi imel skupnega storilca. Po tretjem napadu, ki so mu bili priča tudi gradbeni delavci na dvorišču stavbe, kjer je obtožena živela, so preiskovalci povezali vse niti – tri žrtve in eno storilko.

Sodišče je Tonko Čogelja nepravnomočno obsodilo na enotno kazen 14 let zapora zaradi dveh poskusov umora in enega poskusa težkega umora. Najstrožjo kazen je prejela za napad na tretjo žrtev – moškega, s katerim naj bi bila v intimnem razmerju.

»Spila sem liter žganja na dan«

V svojem zagovoru je priznala odgovornost, vendar poudarila, da je dolgotrajna odvisnost od alkohola in drog popolnoma spremenila njeno osebnost. Dejala je, da se danes ne prepozna več in da nikoli ni želela nikomur škodovati. Po lastnih besedah je pila tudi do liter žgane pijače dnevno, ob tem pa uživala kokain in druge psihoaktivne snovi. Izvedenci so ugotovili, da je bila v času kaznivih dejanj bistveno zmanjšano prištevna, vendar ne neprištevna. To pomeni, da je bila njena sposobnost razumevanja in obvladovanja dejanj okrnjena, a ne izključena.

Strokovnjaki so dodatno pojasnili, da ima osebnostno motnjo in psihoorganski sindrom ter da tudi brez vpliva alkohola težko obvladuje frustracije. Alkohol in droge so agresivne odzive le še stopnjevali. Obtožena je sodišče prosila, naj ji omogoči kombinacijo zaporne kazni in bolnišničnega zdravljenja, saj si želi pomoči. Toda zakon takšne možnosti ne predvideva – določeno ji je bilo obvezno zdravljenje znotraj zapora ter psihiatrična obravnava.

Prva dva napada: preživela po srečnem naključju

Pri prvih dveh žrtvah je trdila, da se dogodkov ne spominja ali da je ravnala v samoobrambi. V enem primeru je zatrjevala, da jo je moški napadel in da je v strahu za življenje segla po nožu. Vendar je sodišče njen zagovor označilo za neverodostojen. Pričanja žrtev, taksista in medicinskega osebja ter materialni dokazi so pokazali drugačno sliko. Ena od žrtev je utrpela dve vbodni rani v prsni koš in obrambno rano na roki. Druga je bila zabodena v trebuh, približno deset centimetrov nad popkom. Oba sta preživela po srečnem naključju in zaradi hitre zdravniške pomoči.

Sodnica je poudarila, da izbira mesta vboda – prsni koš in trebuh – ter dejstvo, da obtožena po napadu ni nudila pomoči, kažeta na neposreden namen odvzeti življenje. Za vsak od teh dveh poskusov umora je prejela po štiri leta zapora.

image_alt
Nič kazni za družinsko nasilje v prisotnosti otroka: »Cipa, ničvrednica, ti si ničla«

image_alt
Po letih prepirov Marko trikrat ustrelil Grega

Tretji napad: partner zbežal skozi okno

Najhujši je bil napad na tretjo žrtev, s katero naj bi bila v razmerju. Čeprav je obtožena trdila, da nista bila intimna partnerja, so številne priče potrdile nasprotno – skupaj naj bi hodila na večerje in se redno videvala. Usodnega dne naj bi po njenem zagovoru popila večjo količino alkohola in zaužila tablete. Trdila je, da se nadaljevanja dogodkov ne spominja. Toda pričanja gradbenih delavcev so bila pretresljiva: slišali so kričanje, nato pa videli, kako je z nožem napadla moškega, ki je krvavel iz prsnega koša. Uspelo mu je pobegniti skozi okno.

Na kraju so našli kuhinjski nož z 22-centimetrskim rezilom, na katerem je bila kri žrtve, na ročaju pa njen DNK. Po mnenju sodišča ni šlo za nesrečen splet okoliščin, temveč za zavestno in namerno dejanje. Za ta poskus težkega umora je prejela osem let zapora.

Olajševalne in oteževalne okoliščine

Sodišče je kot olajševalne okoliščine upoštevalo zmanjšano prištevnost, dosedanjo nekaznovanost ter dejstvo, da sta prvi dve žrtvi utrpeli lažje poškodbe. Med oteževalnimi okoliščinami pa je izpostavilo vztrajnost pri kaznivih dejanjih – tri napade v kratkem času na podoben način – ter jasno izražen namen odvzeti življenje.

Izrečena ji je bila enotna kazen 14 let zapora, pri čemer se ji bo v kazen vštel čas, ki ga je že preživela v priporu. Po prestani kazni ji lahko sledi še večletni nadzor. Sodba še ni pravnomočna in možna je pritožba. Primer ostaja srhljiv opomin, kako hitro se lahko spirala odvisnosti, nestabilnosti in nasilja sprevrže v tragedijo – in kako tanka je včasih ločnica med življenjem in smrtjo, poroča 24sata.hr.

Več iz teme

Tonka Čogeljaposkus umoranapad z nožemnapadzaporna kazennasilje v družinialkoholnoždružinsko nasiljesodiščeHrvaška
ZADNJE NOVICE
15:15
Novice  |  Svet
RAZKOŠJE

Ne boste verjeli, za koliko je na prodaj razkošna vila Ivane Trump

Pokojna žena Donalda Trumpa jo je kupila leta 2002 za desetkrat nižjo ceno.
6. 3. 2026 | 15:15
15:12
Bulvar  |  Glasba in film
GLASBA

Helena Blagne in MRFY združili moči: legendarni Dež dobil novo vizualno zgodbo (VIDEO)

Po odmevnem glasbenem sodelovanju pesem zdaj dobiva tudi močno vizualno podobo.
6. 3. 2026 | 15:12
15:00
Lifestyle  |  Polet
RECIMO STOP

Kako prenehati jesti, ko nismo lačni: 7 razlogov za nepotrebno prigrizkovanje in rešitve

Težava nastane, ko prigrizujemo brez razmišljanja. Preveč omejitev pogosto vodi v prenajedanje in občutek prikrajšanosti.
Miroslav Cvjetičanin6. 3. 2026 | 15:00
14:53
Bulvar  |  Domači trači
AVDIĆ BREZ ZAVOR

Denis Avdić iskreno o milijonskih prihodkih in bratrancu, ki ga je kradel v lastni gostilni (VIDEO)

Sredi podkasta je poklical računovodkinjo.
6. 3. 2026 | 14:53
14:13
Bulvar  |  Glasba in film
NE POČIVA

Mančina hvalnica ženskam

8. marca bo v SiTi Teatru BTC z večerom DIVE! počastila dan žena in oživila pesmi legendarnih pevk.
Danica Lovenjak6. 3. 2026 | 14:13
13:44
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Vzpon na Španov vrh nas bo nagradil s čudovitim razgledom (FOTO)

Na vrhu nas pričakajo počitniška hišica, gornja postaja sedežnice in manjši lokal.
6. 3. 2026 | 13:44

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
JADRAN

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 18:30
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAG

Sredozemlje v najbolj surovi obliki

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
2. 3. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAG

Sredozemlje v najbolj surovi obliki

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
2. 3. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKO ZAGORJE

Vrhunska celinska destinacija za nepozabne počitnice

To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
2. 3. 2026 | 16:30
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
PromoPhoto
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
2. 3. 2026 | 14:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki