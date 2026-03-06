Tonka tri moške zabodla z 22-centimetrskim nožem: »Takrat sem spila liter žganja na dan«

Primer Tonke Čogelja je pretresel hrvaško javnost zaradi brutalnosti, pa tudi zaradi vprašanj, kako daleč lahko človeka potisneta odvisnost in izguba nadzora nad lastnim življenjem. Ko so bili v razmaku štirih mesecev v isti soseski zabodeni trije moški, policija ni dvomila, da so dogodki povezani. Malo verjetno je, da bi se tako specifično kaznivo dejanje – napad z nožem – večkrat zgodilo na isti lokaciji, ne da bi imel skupnega storilca. Po tretjem napadu, ki so mu bili priča tudi gradbeni delavci na dvorišču stavbe, kjer je obtožena živela, so preiskovalci povezali vse niti – tri žrtve in eno storilko.

Sodišče je Tonko Čogelja nepravnomočno obsodilo na enotno kazen 14 let zapora zaradi dveh poskusov umora in enega poskusa težkega umora. Najstrožjo kazen je prejela za napad na tretjo žrtev – moškega, s katerim naj bi bila v intimnem razmerju.

»Spila sem liter žganja na dan«

V svojem zagovoru je priznala odgovornost, vendar poudarila, da je dolgotrajna odvisnost od alkohola in drog popolnoma spremenila njeno osebnost. Dejala je, da se danes ne prepozna več in da nikoli ni želela nikomur škodovati. Po lastnih besedah je pila tudi do liter žgane pijače dnevno, ob tem pa uživala kokain in druge psihoaktivne snovi. Izvedenci so ugotovili, da je bila v času kaznivih dejanj bistveno zmanjšano prištevna, vendar ne neprištevna. To pomeni, da je bila njena sposobnost razumevanja in obvladovanja dejanj okrnjena, a ne izključena.

Strokovnjaki so dodatno pojasnili, da ima osebnostno motnjo in psihoorganski sindrom ter da tudi brez vpliva alkohola težko obvladuje frustracije. Alkohol in droge so agresivne odzive le še stopnjevali. Obtožena je sodišče prosila, naj ji omogoči kombinacijo zaporne kazni in bolnišničnega zdravljenja, saj si želi pomoči. Toda zakon takšne možnosti ne predvideva – določeno ji je bilo obvezno zdravljenje znotraj zapora ter psihiatrična obravnava.

Prva dva napada: preživela po srečnem naključju

Pri prvih dveh žrtvah je trdila, da se dogodkov ne spominja ali da je ravnala v samoobrambi. V enem primeru je zatrjevala, da jo je moški napadel in da je v strahu za življenje segla po nožu. Vendar je sodišče njen zagovor označilo za neverodostojen. Pričanja žrtev, taksista in medicinskega osebja ter materialni dokazi so pokazali drugačno sliko. Ena od žrtev je utrpela dve vbodni rani v prsni koš in obrambno rano na roki. Druga je bila zabodena v trebuh, približno deset centimetrov nad popkom. Oba sta preživela po srečnem naključju in zaradi hitre zdravniške pomoči.

Sodnica je poudarila, da izbira mesta vboda – prsni koš in trebuh – ter dejstvo, da obtožena po napadu ni nudila pomoči, kažeta na neposreden namen odvzeti življenje. Za vsak od teh dveh poskusov umora je prejela po štiri leta zapora.

Tretji napad: partner zbežal skozi okno

Najhujši je bil napad na tretjo žrtev, s katero naj bi bila v razmerju. Čeprav je obtožena trdila, da nista bila intimna partnerja, so številne priče potrdile nasprotno – skupaj naj bi hodila na večerje in se redno videvala. Usodnega dne naj bi po njenem zagovoru popila večjo količino alkohola in zaužila tablete. Trdila je, da se nadaljevanja dogodkov ne spominja. Toda pričanja gradbenih delavcev so bila pretresljiva: slišali so kričanje, nato pa videli, kako je z nožem napadla moškega, ki je krvavel iz prsnega koša. Uspelo mu je pobegniti skozi okno.

Na kraju so našli kuhinjski nož z 22-centimetrskim rezilom, na katerem je bila kri žrtve, na ročaju pa njen DNK. Po mnenju sodišča ni šlo za nesrečen splet okoliščin, temveč za zavestno in namerno dejanje. Za ta poskus težkega umora je prejela osem let zapora.

Olajševalne in oteževalne okoliščine

Sodišče je kot olajševalne okoliščine upoštevalo zmanjšano prištevnost, dosedanjo nekaznovanost ter dejstvo, da sta prvi dve žrtvi utrpeli lažje poškodbe. Med oteževalnimi okoliščinami pa je izpostavilo vztrajnost pri kaznivih dejanjih – tri napade v kratkem času na podoben način – ter jasno izražen namen odvzeti življenje.

Izrečena ji je bila enotna kazen 14 let zapora, pri čemer se ji bo v kazen vštel čas, ki ga je že preživela v priporu. Po prestani kazni ji lahko sledi še večletni nadzor. Sodba še ni pravnomočna in možna je pritožba. Primer ostaja srhljiv opomin, kako hitro se lahko spirala odvisnosti, nestabilnosti in nasilja sprevrže v tragedijo – in kako tanka je včasih ločnica med življenjem in smrtjo, poroča 24sata.hr.