Štiriletna deklica E. M. je umrla po rutinskem posegu odstranitve mandljev v splošni bolnišnici v Čačku. Sama operacija je potekala normalno in brez zapletov, krvavitev med posegom je bila običajna, anesteziološki izvidi pa so bili urejeni, navaja Blic. Težave so se, kot dodaja njihov vir, pojavile med prebujanjem iz anestezije, ko je prišlo do krčenja mišic, ki obdajajo dihalne poti, kar je otežilo dihanje.

Vse okoliščine tragedije še preiskujejo

Zaradi resnosti stanja so deklico nujno prepeljali v Beograd, na Inštitut za matere in otroke, vendar kljub prizadevanjem medicinskega osebja ni preživela. Primer je pretresel javnost in znova odpira vprašanja o tveganjih pri rutinskih operativnih posegih pri majhnih otrocih. Pristojni organi še vedno preiskujejo vse okoliščine tragedije.