Tragedija, ki je domačini ne pomnijo: 10-letnik umrl v napadu z mačeto, policija ustrelila osumljenca

Priljubljeni kanarski otok Tenerife je pretresla tragedija, kakršne domačini ne pomnijo. V vasi na jugu otoka je bil v nočnem napadu z mačeto ubit 10-letni deček, njegova mati pa se v bolnišnici bori za življenje. Policisti so med posredovanjem ustrelili 34-letnega moškega, za katerega domnevajo, da je dečkov oče.

Napad se je zgodil v zgodnjih jutranjih urah. Policijo so okoli ene ure ponoči obvestili o oboroženem moškem v hiši. Ko so pripadniki civilne garde vstopili v objekt, so naleteli na prizor, ki je šokiral tudi izkušene policiste. Deček je podlegel poškodbam na kraju, njegova mati pa je utrpela hude ureznine po rokah in nogah. Njeno stanje je kritično. Med posredovanjem je prišlo do neposrednega obračuna. Osumljenec naj bi z mačeto napadel enega od policistov. Možje v modrem so odgovorili s strelnim orožjem in moškega na kraju ustrelili. Po navedbah oblasti je bil med posredovanjem izjemno nasilen. Poškodovanega policista so prepeljali v bolnišnico, njegovo življenje ni ogroženo.

Lokalna policija je materi nudila prvo pomoč in zaradi hudih krvavitev uporabila prevezo za zaustavitev krvavitve, preden so jo odpeljali v bolnišnico. Prebivalci kraja so pretreseni, saj se je tragedija zgodila v sicer mirnem okolju v bližini turističnih središč. Županja občine je potrdila, da so prejeli več klicev o oboroženem moškem v hiši. Ko so policisti vstopili, so našli mrtvega otroka. Po podatkih sodišča osumljenec doslej ni bil v kazenskih evidencah in proti njemu niso vodili postopkov. Preiskava še poteka. Oblasti med drugim preverjajo, ali gre za primer nasilja v družini. Otok, ki ga sicer številni poznajo kot sončno počitniško destinacijo, je po strašnem incidentu odet v globoko žalost.