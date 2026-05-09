Tragedija, ki se ne bi smela zgoditi: življenje pešca je ugasnilo na letališču

Na mednarodnem letališču v Denverju v osrednjem delu ZDA je letalo, ki se je pripravljalo na vzlet, v petek zvečer na letališki stezi do smrti povozilo pešca, so danes sporočili z letališča.

Po navedbah letališča je letalo ameriške nizkocenovne letalske družbe Frontier okoli 23.20 po krajevnem času zadelo človeka, ki je prečkal vzletno stezo, potem ko je dve minuti prej čez ograjo prišel na območje letališča. Pešec je umrl. Njegove identitete še niso ugotovili, naj pa ne bi šlo za zaposlenega na letališču, sporočilo letališča še povzema francoska tiskovna agencija AFP. V incidentu je bilo lažje poškodovanih 12 potnikov na letalu, pet so jih prepeljali v lokalne bolnišnice.

Zaradi trčenja je na motorju letala izbruhnil požar, ki so ga gasilci hitro pogasili. Ker je bil v potniški kabini letala dim, so vseh 224 potnikov na krovu preventivno evakuirali prek napihljivih zasilnih toboganov, so sporočili iz družbe Frontier.